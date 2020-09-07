Джонни Депп спровоцировал слухи о романе с 33-летней моделью

Леди Mail.ru отмечает, что 57-летний Джонни Депп начал встречаться с 33-летней немецкой моделью Софи Германн. Пару заметили в одном из отелей Лондона.
Отмечается, что пара познакомилась в начале 2020 года. Инициатором была Германн, которая оставила записку со своим номером между струнами гитары Деппа. После этого, по слухам, пара много времени провела за телефонными разговорами.
Германн приобрела широкую известность как участница реалити-шоу «Золотая молодежь Челси», в котором снимается с 2013 года.
Напомним, сейчас Депп переживает нелегкий судебный процесс с экс-супругой Эмбер Херд. Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью The Sun, где она называет себя жертвой домашнего насилия. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
После расставания с Эмбер Херд личная жизнь Джонни Деппа точно не стоит на месте – так, актеру приписывали роман с российской танцовщицей Полиной Глен, а сейчас все обсуждают его новые отношения с 33-летней немецкой моделью и актрисой Софи Германн, известной по участию в нашумевшем телешоу «Золотая молодежь Челси» 😏☝️Как сообщает Daily Mail, недавно парочка была замечена в одном из лондонских отелей после короткого знакомства, инициатором которого стала сама Софи 😎 Девушка просунула записку с номером своего телефона между струн гитары Джонни в день его выступления. Романтично, как считаете? 😅 #SophieHermann #sophiehermann #JohnyDepp #johnydepp #depp #lovestory #love #romantic #romance #lifestyle #actress #model #instacelebs #celebrity #fame #popularity #newlove #awesome #stunning #together #newcouple #beautifulcouple #influencer #relations #hollywoodstar #hollywood #actor #girlfriend #starlife #superstar