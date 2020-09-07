Джонни Депп спровоцировал слухи о романе с 33-летней моделью

Отмечается, что пара познакомилась в начале 2020 года. Инициатором была Германн, которая оставила записку со своим номером между струнами гитары Деппа. После этого, по слухам, пара много времени провела за телефонными разговорами.

Напомним, сейчас Депп переживает нелегкий судебный процесс с экс-супругой Эмбер Херд. Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью The Sun, где она называет себя жертвой домашнего насилия. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.