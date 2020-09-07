ФОТО ⟩ Годовалый сын Сергея Безрукова растет копией актера

Сергей Безруков — счастливый муж и отец. Вместе с любимой женой — режиссером Анной Матисон — он растит дочь Марию и сына Степана. Девочке уже четыре года, а мальчику в ноябре исполнится два. Недавно Сергей нашел свое детское фото и был удивлен, насколько они с сыном похожи. Этим открытием он поделился с инстаграм-подписчиками, рассказывает портал Дети Mail.ru.
Я слева, Степа справа... Или наоборот? Я сам запутался!
— Сергей Безруков
«Ваша копия! Вылитый», «Как две капли воды», «Очень похож на папу», «Бесценно – продолжаться в детях», «Очень похож, папин сын», «Слева-папа, справа-наследник», «Сынок – копия», — комментируют подписчики.
Напомним, у Сергея Безрукова и его жены, режиссера Анны Матисон, двое детей. Дочь Маша родилась в июле 2016 года, а в ноябре 2018 года на свет появился сын Степан. На Матисон актер женат с 2016 года.