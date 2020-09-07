ФОТО ⟩ Годовалый сын Сергея Безрукова растет копией актера

Сергей Безруков — счастливый муж и отец. Вместе с любимой женой — режиссером Анной Матисон — он растит дочь Марию и сына Степана. Девочке уже четыре года, а мальчику в ноябре исполнится два. Недавно Сергей нашел свое детское фото и был удивлен, насколько они с сыном похожи. Этим открытием он поделился с инстаграм-подписчиками, рассказывает портал Дети Mail.ru.