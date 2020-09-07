Язык тела Елизаветы II многое говорит о ее отношениях с детьми: мнение эксперта

Королева Елизавета II, несмотря на то, что она является такой крупной мировой фигурой, овладела искусством разделения частной и публичной жизни. Хотя биографы и таблоиды раскрыли многие интересные детали о британской королевской семье, Ее Величество в основном хранит молчание о личных вещах. Но что говорит о взаимоотношениях монарха с детьми ее язык тела, узнавал Joinfo.ua.
Принц Чарльз и Елизавета II
В прошлом принц Уэльский не раз утверждал, что матери не было рядом, когда он рос. Однако он говорит о ней только добрые слова. Елизавета II и ее старший сын много времени проводят вместе, так как принц Чарльз готовится стать монархом. Кажется, это привело к особенной связи между ними.
Эксперт по поведению человека Сьюзан Константин сказала:
Интересно отметить, что их отношения очень веселые и игривые. Когда они вместе, они наслаждаются моментом.
Отношения с единственной дочерью
Хорошо известно, что принцесса Анна очень близка с отцом, принцем Филиппом. К сожалению, кажется, так же нельзя сказать о ее матери.
Если бы я не знала, что они мать и дочь, я бы не подумала, что они родственники,
- объясняет Константин.
А эксперт по языку тела Патти Вуд считает, что такую холодность можно объяснить тем, что королева и ее дочь известны своей сдержанностью.
Хотя они держатся за руки и целуют друг друга, их тела все еще остаются далеко друг от друга,
- говорит Патти.
Принц Эндрю ближе всех
Всегда говорили, что принц Эндрю – фаворит королевы. Даже несмотря на спорную ситуацию с дружбой герцога Йоркского с Джеффри Эпштейном, монарх по-прежнему защищает второго сына.
Вы можете увидеть это в его глазах. Они всегда направлены на мать, потому что он почитает и уважает ее,
- говорит эксперт.
Фактически, принц настолько близок со своей матерью, что ему часто бывает сложно оставаться с ней формальных отношениях.
Елизавета II обожает принца Эдварда
Герцог Уэссекский никогда не попадал в скандальные ситуации и находится в прекрасных отношениях со всей королевской семьей. Со своей стороны, монарх обожает младшего сына.
Язык ее тела кричит: Это мой ребенок!
- считает Сьюзан Константин. Эксперт уверена, что можно почувствовать разницу между средним и младшим сыном монарха. Ведь принц Эдвард сдержан, как его мать, а принц Эндрю энергичен и силен.