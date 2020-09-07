ВИДЕО ⟩ Надо ценить каждое мгновение: Эмин Агаларов организовал детям интересный уик-энд

Певец Эмин Агаларов не менее известен поклонникам как любящий и заботливый отец. Высокая занятость не мешает ему часто видеться с детьми. Четверых детей он любит одинаково и старается уделять внимание всем. Минувший уик-энд артист провел с ними, что видно на снятых им роликах в Instagram. В кадре с отцом мелькают сын Микаил и приемная дочь Амина от брака с наследницей президента Азербайджана Лейлой Алиевой.

Чаще всего Агаларова можно наблюдать в компании с младшенькой — полуторагодовалой дочерью Афиной от модели Алены Гавриловой. В эти выходные Эмин отвел ее в зоопарк. Особенно девочку впечатлили экзотические птицы и козлы, которых она покормила вместе с папой. Кроме того, певец покатал кроху на ретро-автомобилях — советской «Волге» и американском внедорожнике Willys MB времен Второй мировой войны.

Instagram @eminofficial

«Дети растут с космической скоростью», — отметил Агаларов в микроблоге.