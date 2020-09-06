С УМА СОЙТИ! ⟩ На роскошном вечере Hearts Fine Jewellery гостьи восторгались драгоценностями общей стоимостью 200 000 евро

Шикарные модели, словно сошедшие с голливудских кинолент прошлых лет, демонстрировали роскошные драгоценности - с бриллиантами, черным, белым и золотом жемчугом, порхая в летящих и изумительных по крою и цветовой гамме платьях от талантливого эстонского дизайнера Рийны Пыльдрооз.

Почему почти каждая женщина не остается равнодушной к бриллиантам? В чем же магия этого камня? «Бриллиант - самый твердый, самый красивый и самый дорогой камень в мире. Что делает его таким особенный? Задолго до появление бриллианта на вашем пальце в виде ювелирного украшения глубоко в недрах нашей планеты, в течение миллионов лет работает природа. Возраст современных месторождений алмазов почти 370 миллионов лет и прежде, чем стать бриллиантом, алмаз проходит долгий и сложный путь.