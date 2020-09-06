С УМА СОЙТИ! ⟩ На роскошном вечере Hearts Fine Jewellery гостьи восторгались драгоценностями общей стоимостью 200 000 евро

Драгоценные камни требуют великолепной оправы - так говорим мы не только об их золотом обрамлении, но и о женщинах, которые ценят красивые и дорогие вещи. А женщина, безусловно, должна быть одета так, чтобы завораживать окружающих, пленять, волновать и вдохновлять и, разумеется, носить бриллианты и жемчуга. Достойное сочетание, не правда ли?
Упоительный симбиоз драгоценностей и ослепительных нарядов показали на изысканном вечере Dolce Vita, устроенном ювелирным бутиком Hearts Fine Jewellery.
Максим Тооме
Шикарные модели, словно сошедшие с голливудских кинолент прошлых лет, демонстрировали роскошные драгоценности - с бриллиантами, черным, белым и золотом жемчугом, порхая в летящих и изумительных по крою и цветовой гамме платьях от талантливого эстонского дизайнера Рийны Пыльдрооз.
Самыми дорогостоящими украшениями стали бриллиантовое колье за 49 000 и кольцо с бриллиантом в три карата за 35 000 евро.
Максим Тооме
Максим Тооме
На модели браслет стоимостью 14 000 евро
Максим Тооме
Почему почти каждая женщина не остается равнодушной к бриллиантам? В чем же магия этого камня? «Бриллиант - самый твердый, самый красивый и самый дорогой камень в мире. Что делает его таким особенный? Задолго до появление бриллианта на вашем пальце в виде ювелирного украшения глубоко в недрах нашей планеты, в течение миллионов лет работает природа. Возраст современных месторождений алмазов почти 370 миллионов лет и прежде, чем стать бриллиантом, алмаз проходит долгий и сложный путь.
Я каждый день вижу, как преображаются мужчины и женщины, которые примеряют на себя украшения с бриллиантами. Я вижу, как появляется блеск в глазах, как выпрямляются плечи, я вижу, как появляется чувство, что ты особенный. Колье с бриллиантами в 16 каратов, например, - стопроцентная терапия! И верите ли вы в магию и силу камней, или вы чувствуете уважение к столь ценному природному минералу, но бриллианты дают энергию, заряжают самыми позитивными эмоциями, - говорит совладелица ювелирного бутика Hearts Fine Jewellery Мария Шевченко. - Сегодняшний наш вечер навеян гламуром черно-белого кино... Уютный старинный дворик, живая музыка, шампанское, женщины в длинных элегантных вечерних платьях и, конечно же, бриллиантах! Бесподобное сочетание коллекции талантливейшей Рийной Пыльдрооз и украшений от нашего ювелирного дома Hearts Fine Jewellery - настоящая Dolce Vita».
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