ЭТО ШЕДЕВР! ⟩ Озвучка трейлера фильма Tenet кадрами из «Бриллиантовой руки» стала хитом

Работа блогера представляет собой своего рода микс голливудского фильма и культовой советской комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. SUPER_VHS взял за основу звук из трейлера «Довода», наложив его на кадры из «Бриллиантовой руки».

Получившийся результат поразил подписчиков видеоблогера своим остроумием и незаурядным юмором. Многие выразили восхищение тем, насколько подходит видеоряд, запущенный в обратном направлении, звуковому содержанию нового творения Нолана.

Всего за сутки ролик под названием «Бриллиантовый довод» собрал на Youtube почти 150 тысяч просмотров.