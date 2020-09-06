Вс, 6.09.2020
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ЭТО ШЕДЕВР! ⟩ Озвучка трейлера фильма Tenet кадрами из «Бриллиантовой руки» стала хитом

Кадр из фильма Кристофера Нолана «Довод»

ФОТО: Youtube

На днях известный видеоблогер SUPER_VHS опубликовал на своем канале YouTube забавное видео, посвященное выходу в российский прокат фильма «Довод» режиссера Кристофера Нолана, пишет Topnews.

Работа блогера представляет собой своего рода микс голливудского фильма и культовой советской комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. SUPER_VHS взял за основу звук из трейлера «Довода», наложив его на кадры из «Бриллиантовой руки».

Получившийся результат поразил подписчиков видеоблогера своим остроумием и незаурядным юмором. Многие выразили восхищение тем, насколько подходит видеоряд, запущенный в обратном направлении, звуковому содержанию нового творения Нолана.

Всего за сутки ролик под названием «Бриллиантовый довод» собрал на Youtube почти 150 тысяч просмотров.

 

Ранее TopNews писал о том, что ради фильма «Довод» Кристовер Ноланд взорвал настоящий «Боинг». Изначально он планировал сделать эту сцену с помощью спецэффектов, но в итоге решил перейти к съемкам настоящих кадров.

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