ГАЛЕРЕЯ ⟩ Поесть - наше все: разномастная публика на уличном фестивале в районе Uus Maailm повеселилась на славу

В первые выходные сентября на улицах квартала развертывается настоящее театральное действо. Многочисленные веселые представления, кафе, наперебой прдлагающие еду и напитки на любой вкус и кошелек, большая концертная программа и, конечно, публика - не только таллиннцы, но и жители других городов Эстонии.

Организаторы стрит-фестиваля позаботились и о тех, кто хочет потанцевать, и пригласили диджеев, которые и обеспечили качественную музыку хорошее настроение!

Народ, несмотря на проливной дождь, наслаждался атмосферой праздника, а особо стойкие продолжили фестивалить на афтерпати в творческом городке Telliskivi.

Сегодня фестиваль в квартале Uus Maailm продолжается, и вы еще успеете заглянуть, что называется, на огонек!

Воскресенье, 6 сентября

11.00 Второй фестивальный день откроют уличная ярмарка, блошиный рынок и большая детская площадка на Детском стадионе.

В хорошую погоду на детской площадке будут работать аттракционы, Nukufilm и Energiakeskus проведут занятия с детьми.

12.00 Музыкальная программа фестиваля

13.00 Историческая экскурсия по району Уус Мааильм вместе с гидом Яаком Юске. Сбор на Пярнуском шоссе, 48.

16.30 Закрытие детской площадки – на главной сцене выступит Геттер Яани!

17.00 Окончание фестиваля.

Участие в фестивале для всех бесплатное! Напоминаем, что на время фестиваля район Уус Мааильм будет закрыт для автомобилей, зато будет работать велосипедная парковка на улице Вяйке-Амеэрика.