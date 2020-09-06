Гороскоп на 6 сентября: каким знакам Зодиака можно ничего не делать в выходной

Овен

У вас получится отложить определенную сумму на перспективу. Лучшие возможности проявятся у людей творческих профессий.

Телец

Это не лучший день для судьбоносных решений или громких заявлений, которые касаются личного статуса, пишет «Сегодня».

Близнецы

Проявите благоразумие и не поддавайтесь искушению общественной активности. Это не принесет вам пользы.

Рак

Постарайтесь завершить начатые ранее дела, а не браться за что-то новое, потому что начинания не будут удачными.

Лев

Вы можете почувствовать одиночество. Лучше займитесь планированием отношений, но не их реализацией.

Дева

Лучше не предпринимать кардинальных действий, связанных с вашим здоровьем или медицинскими процедурами.

Весы

Ваш авторитет растет. К вашему мнению прислушиваются важные лица, которые готовы поддержать ваши начинания.

Скорпион

Подходящее время для смены интерьера в доме. Также звезды советуют вам заняться профилактикой и укреплением здоровья.

Стрелец

Финансы у вас стабильны, но будьте готовы расстаться с неожиданной прибылью, когда отправитесь за покупками.

Козерог

День больше подходит для поездок и путешествий, нежели для пассивного отдыха. Также благоприятен переезд.

Водолей

Звезды советуют провести свой выходной в праздной лени. Вполне возможно, вас осенит очень полезная мысль.

Рыбы