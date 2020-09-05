ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Кадриорге в четвертый раз прошел фестиваль «Литературная улица»

Четвертый раз в Кадриорге на улице Койдула прошел ежегодный фестиваль «Литературная улица». Место выбрано не случайно, ведь с одной стороны улицы находится музей Таммсааре, с другой - Вильде, а посередине - квартирный дом, который специально построили для эстонских писателей, которые живут там и по сей день.
Цель фестиваля «Литературная улица» - обратить внимание на эстонскую литературу. Для этого на улицу приглашаются люди, так или иначе связанные с литературой, организации, совместно с которыми рождается богатая культурная программа. Также здесь можно увидеть различные кафе, которые организовывают местные жители прямо во дворах домов.
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