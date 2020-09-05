ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Кадриорге в четвертый раз прошел фестиваль «Литературная улица»

Четвертый раз в Кадриорге на улице Койдула прошел ежегодный фестиваль «Литературная улица». Место выбрано не случайно, ведь с одной стороны улицы находится музей Таммсааре, с другой - Вильде, а посередине - квартирный дом, который специально построили для эстонских писателей, которые живут там и по сей день.