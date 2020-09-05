Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года

Неделя с 7 по 13 сентября будет довольно гармоничной, однако эксперты сайта dailyhoro.ru не рекомендуют уповать на случай. В этот период все будет зависеть от личного настроя и умения приспосабливаться к происходящему, а значит, нужно сосредоточиться на решении важных вопросов и не опускать рук, если что-то пойдет не так, как было запланировано. Справиться с временными трудностями поможет не только воля к победе, но и умение привлекать успех силой мысли.

Овен

В начале недели Овны смогут активно приступить к работе, а также поправить свое материальное положение благодаря находчивости. Звезды будут благосклонны к представителям этого Знака, однако для того, чтобы закрепить успех, понадобятся выдержка и ответственность. Со среды везения будет меньше, однако Овны, вдохновленные первыми успехами, смогут обойти неприятности стороной.

Телец

На этой неделе Тельцам при должном усердии удастся улучшить свое финансовое положение. Успешной будет первая половина недели: даже сложные задания в этот период будут даваться легче обычного. Энергетика звезд и планет начнет подводить с четверга, и Тельцам стоит воспользоваться проверенными талисманами, чтобы привлечь финансовые потоки и исключить неприятности.

Близнецы

Близнецам на этой неделе стоит обратить внимание на эмоциональный фон. Из-за влияния небесных тел настроение будет изменчивым, что может не лучшим образом сказаться на работоспособности. Близнецам для привлечения финансового благополучия и успешного завершения намеченных дел стоит с понедельника настроиться на позитив и воспользоваться проверенными способами для привлечения финансовой удачи.

Рак

Ракам преуспеть в делах поможет поддержка близких людей, и на этой неделе будет важно укреплять семейные узы. Гармоничные отношения в семье будут придавать сил для новых свершений, в том числе и для поисков новых источников заработка. С 7 по 13 сентября влияние планет не будет тормозить активность, однако Ракам стоит внимательно относиться к своим обязанностям, чтобы исключить промахи и последующую за ними работу над ошибками.

Лев

Львам на этой неделе звезды и планеты будут помогать в раскрытии творческого потенциала. Ближайшие семь дней станут временем творческого подъема, и представители Знака смогут найти для себя источник вдохновения, благодаря которому получится не только раскрыть спящие таланты, но и начать зарабатывать с помощью новых навыков. Активность и позитивный настрой помогут быстро разобраться с тем, что будет лучше для привлечения финансов.

Дева