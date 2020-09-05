В четверг, 3 сентября, в концертном доме Alexela состоялось торжественное вручение кино- и телепремий, которое перенесли с весны на самое начало осени из-за пандемии коронавируса. Это событие стало одним из первых крупных мероприятий, которые состоялись после отмены карантинных мер и дамы, присутствующие там решили показать себя во всей красе. Портал Elu24 выбрал 10 самых шикарных представительниц прекрасного пола, посетивших премию.