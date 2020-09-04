ФОТО ⟩ «Перекачанная ботоксом бабушка»: Успенская показала лицо после омоложения

Певица поразила поклонников свежим внешним видом. 66-летняя артистка выглядит значительно моложе своих лет, причем подтянутой кажется не только кожа, но и фигура.

Стоит напомнить, что еще несколько недель назад Любовь Успенскую критиковали за фотографии, на которых лицо казалось «раздутым». Многие тогда посчитали, что королева шансона еще не отошла после процедур омоложения. Теперь же, судя по всему, отек спал, и артистка блистает красотой.

Правда, не все оценили потуги 66-летней звезды казаться моложе. Комментаторы заявили, что Любови Успенской уже пора подумать о душе, а не развлекаться в компании молоденьких мальчиков. Артистку даже сравнили с мумией и отметили, что лицо уже скоро взорвется от ботокса.