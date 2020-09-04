Пт, 4.09.2020
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«Как волк в овечьей шкуре»: Ксения Собчак надела кукольное платье

Ксения Собчак

ФОТО: Valery Sharifulin/TASS

38-летняя Ксения Собчак продолжает удивлять фанатов. Скандальная телеведущая примерила трогательное «девчачье» платье в стиле начала XX века: голубой цвет, белый горошек, кружевная оборка и большой отложной воротник. Нетипичный для себя наряд Собчак дополнила белыми сапогами, пишет Экспресс газета.

Все говорят, что мне идут такие женственные вещи, но я сама чувствую себя в них как волк в овечьей шкуре, — сообщила звезда. — А вам больше нравится образ "Собчак-холодная стерва" или "Собчак-девочка-девочка"?

- подписала она фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Новый лук Ксении вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то считает, что жене Константина Богомолова «идет все». Кто-то настаивает на стиле стервы. Был и такой комментарий:

«Как куколка из фильма ужасов, ей-богу».

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