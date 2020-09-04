«Как волк в овечьей шкуре»: Ксения Собчак надела кукольное платье

38-летняя Ксения Собчак продолжает удивлять фанатов. Скандальная телеведущая примерила трогательное «девчачье» платье в стиле начала XX века: голубой цвет, белый горошек, кружевная оборка и большой отложной воротник. Нетипичный для себя наряд Собчак дополнила белыми сапогами, пишет Экспресс газета.
Все говорят, что мне идут такие женственные вещи, но я сама чувствую себя в них как волк в овечьей шкуре, — сообщила звезда. — А вам больше нравится образ "Собчак-холодная стерва" или "Собчак-девочка-девочка"?
- подписала она фото.
Новый лук Ксении вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то считает, что жене Константина Богомолова «идет все». Кто-то настаивает на стиле стервы. Был и такой комментарий:
«Как куколка из фильма ужасов, ей-богу».