Пт, 4.09.2020
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ВИДЕО ⟩ Подозреваемая в убийстве пяти детей мать прыгнула под поезд

Saksa kriminalistid sisenemas Solingenis majja, mille ühest korterist leiti laste surnukehad

ФОТО: LEON KUEGELER/AFP/Scanpix

Тела пяти детей были обнаружены полицией в многоквартирном доме в городе Золинген на западе Германии. В смерти детей подозревают их мать, которая прыгнула под поезд недалеко от Дюссельдорфа, но выжила.

Немецкая полиция и парамедики были вызваны в дом 3 сентября в 13.45 по местному времени. В одной из квартир были найдены мертвыми три девочки и два мальчика, сообщает bbc.com.

Многоквартирный дом в Золингене, Германии, где в одной из квартир были обнаружены тела детей.

ФОТО: LEON KUEGELER/AFP/Scanpix

Дети 27-летней матери были в возрасте от 1 до 8 лет. В семье также есть 11-летний мальчик, которого не было дома, и он выжил.

Бабушка детей, которая живет в Менхенгладбахе, в 60 километрах от Золингена, вызвала полицию после того, как не смогла связаться с дочерью и ее детьми.

По словам Штефана Вейанда, пресс-секретаря полиции Германии, мать детей выжила, но получила серьезные травмы бросившись под поезд. Она находится под наблюдением полиции в больнице.

«Пока не ясно, что стало причиной трагедии. Поскольку мать выжила и находится под подозрением, мы допросим ее как можно скорее», - добавил Вейанд.

Полиция оцепила лентой дом в котором произошла трагедия и продолжает проводить экспертизу в квартире.

Мэр Золингена Тим Курцбах написал в Facebook, что горожане оплакивают внезапно погибших детей.

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