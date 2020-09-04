ВИДЕО ⟩ Подозреваемая в убийстве пяти детей мать прыгнула под поезд

Немецкая полиция и парамедики были вызваны в дом 3 сентября в 13.45 по местному времени. В одной из квартир были найдены мертвыми три девочки и два мальчика, сообщает bbc.com.

Многоквартирный дом в Золингене, Германии, где в одной из квартир были обнаружены тела детей. ФОТО: LEON KUEGELER/AFP/Scanpix

Дети 27-летней матери были в возрасте от 1 до 8 лет. В семье также есть 11-летний мальчик, которого не было дома, и он выжил.

Бабушка детей, которая живет в Менхенгладбахе, в 60 километрах от Золингена, вызвала полицию после того, как не смогла связаться с дочерью и ее детьми.

По словам Штефана Вейанда, пресс-секретаря полиции Германии, мать детей выжила, но получила серьезные травмы бросившись под поезд. Она находится под наблюдением полиции в больнице.

«Пока не ясно, что стало причиной трагедии. Поскольку мать выжила и находится под подозрением, мы допросим ее как можно скорее», - добавил Вейанд.

Полиция оцепила лентой дом в котором произошла трагедия и продолжает проводить экспертизу в квартире.