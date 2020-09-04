ДЕТКИ РАСТУТ ⟩ Фанаты обсуждают повзрослевшую дочь Кристины Орбакайте

Внешний вид внучки Аллы Пугачевой восхитил пользователей сети — они принялись обсуждать красоту Клавы и то, насколько девочка подросла и повзрослела за лето. «Какая взрослая Клавочка», «Такая длинненькая, тоненькая!», «Ну, красотка! Просто модель!», «Как быстро идет время, и наши детки растут», «Взрослая стала!», «Как быстро растут детки», — написали они в комментариях.

Напомним, Клавдия — третий ребенок Кристины Орбакайте. Она родилась в браке певицы с нынешним супругом Михаилом Земцовым. Также у Кристины есть двое взрослых сыновей: 22-летний Дени от бизнесмена Руслана Байсарова и 29-летний Никита Пресняков от певца Владимира Преснякова-младшего.