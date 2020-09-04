Три знака Зодиака, которых ждет денежное изобилие

Рак

У представителей этого знака зодиака идет белая полоса в жизни, которая будет сопровождаться финансовым везением. Звезды помогут решить различные неурядицы на работе и Раки смело могут начать тратить деньги на развлечения и прочие приятности. Главное, чего стоит сейчас избегать – долги.

Дева

В ближайшие несколько недель Дев ждет финансовая удача, когда деньги будут идти к ним в руки сами. Осень пройдет для вас очень успешно, главное – не ленитесь. Тогда вы сможете получить и высокую должность и хороший доход.

Стрелец