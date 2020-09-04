В США создали петицию против Меган Маркл и принца Гарри: что требует народ

На сайте Change.org была опубликована петиция с целью призвать американские новостные агентства ограничить освещение событий из жизни герцога и герцогини Сассекских. Петиция под названием "Меган Маркл и "просто Гарри", пожалуйста, прекратите захватывать американскую прессу" на прошлой неделе стала набирать обороты.

Меган Маркл и "просто Гарри" жаловались, что хотят, чтобы их оставили в покое в Великобритании,

– говорится в петиции со ссылкой на просьбу Гарри не называть его принцем после отказа от королевских обязанностей.