В США создали петицию против Меган Маркл и принца Гарри: что требует народ

Поскольку Меган Маркл и принц Гарри сложили свои королевские обязанности и переехали жить из Великобритании в США, они стали еще чаще появляться в американской прессе. Это, похоже, надоело местным жителям, которые создали петицию против герцогов Сассекских. Их главное требование – уменьшить количество упоминаний Меган и Гарри в СМИ, пишет Сегодня.
На сайте Change.org была опубликована петиция с целью призвать американские новостные агентства ограничить освещение событий из жизни герцога и герцогини Сассекских. Петиция под названием "Меган Маркл и "просто Гарри", пожалуйста, прекратите захватывать американскую прессу" на прошлой неделе стала набирать обороты.
Меган Маркл и "просто Гарри" жаловались, что хотят, чтобы их оставили в покое в Великобритании,
– говорится в петиции со ссылкой на просьбу Гарри не называть его принцем после отказа от королевских обязанностей.
Далее в петиции говорится, что, несмотря на заявления Меган и Гарри о желании уединения, "по какой-то особой причине" каждый раз американцы слышат и читают о паре везде – в Сети, журналах, газетах и на ТВ. Люди, поддерживающие петицию, называют Меган и Гарри "токсичными", "мелочными" и "лицемерными".