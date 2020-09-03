ВИДЕО ⟩ Пухляш из клипа Little Big с друзьями зажег под Шуфутинского

Дмитрий Красилов, оголив торс, станцевал под мелодичную композицию «Третье сентября», пишет Пятый канал.
Каждый год в начале сентября интернет буквально взрывается от шуток и перфомансов на тему перевернутого календаря и костров рябин — всему виной песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Так, бодипозитивный танцор Дмитрий Красилов, более известный под псевдонимом «Пухляш», посвятил популярному хиту Шуфутинского танец. Видео артист поделился в Instagram.
Для выступления танцор вместе с двумя единомышленниками оголили торс.
«ТРИО „Жир да Бас“ продолжает радовать вас новыми произведениями искусства! Ну и как мы могли пройти мимо 3 сентября?!» — подписал ролик Красилов.
Фанаты юмор артиста оценили. В таком составе танцор выступал уже несколько раз, и по перфомансам необычного коллектива они уже успели соскучиться. Однако некоторые пользователи социальной сети заявили, что уже очень устали от песни известного исполнителя шансона.
«Особенно шикарный завершающий жест понравился, очень красиво!»; «Ребят, вы крутые!»; «Невероятно артистичные ребята», — написали фанаты Пухляша
Также пользователи отметили, что один из участников танцевального трио недостаточно бодипозитивен, и ему стоит поработать над фигурой.
Дмитрий Красилов — профессиональный танцор. Наибольшую известность артист получил после участия в клипе на песню «Uno» петербургского коллектива Little Big. Музыканты вместе с Красиловым должны были выступить на конкурсе «Евровидение — 2020», однако мероприятие отменили из-за пандемии.