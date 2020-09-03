ВИДЕО ⟩ Пухляш из клипа Little Big с друзьями зажег под Шуфутинского

Каждый год в начале сентября интернет буквально взрывается от шуток и перфомансов на тему перевернутого календаря и костров рябин — всему виной песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Так, бодипозитивный танцор Дмитрий Красилов, более известный под псевдонимом «Пухляш», посвятил популярному хиту Шуфутинского танец. Видео артист поделился в Instagram.

Для выступления танцор вместе с двумя единомышленниками оголили торс.

«ТРИО „Жир да Бас“ продолжает радовать вас новыми произведениями искусства! Ну и как мы могли пройти мимо 3 сентября?!» — подписал ролик Красилов.

Фанаты юмор артиста оценили. В таком составе танцор выступал уже несколько раз, и по перфомансам необычного коллектива они уже успели соскучиться. Однако некоторые пользователи социальной сети заявили, что уже очень устали от песни известного исполнителя шансона.

«Особенно шикарный завершающий жест понравился, очень красиво!»; «Ребят, вы крутые!»; «Невероятно артистичные ребята», — написали фанаты Пухляша

Также пользователи отметили, что один из участников танцевального трио недостаточно бодипозитивен, и ему стоит поработать над фигурой.