ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, как зажигали гости самой веселой русской вечеринки Таллинна

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли постучать в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!