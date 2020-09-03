ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, как зажигали гости самой веселой русской вечеринки Таллинна

Гости самой веселой русской вечеринки города BAILE-bon RUSSIAN STYLE зажгли танцпол жаркими танцами после долгой коронопаузы в ночном клубе Privé.
В пятницу, 21 августа, в ночном клубе PRIVÉ состоялась самая яркая русская вечеринка города.
Music Factory, Ballantine’s Brasil и Bongo Takso подарили гостям настоящий праздник – BAILE-bon RUSSIAN STYLE – фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!
DJ Bell играл популярную музыку – лучшие зарубежные и русские хиты, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол! Разгоряченные гости разошлись не на шутку – праздник удался!
В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) добавил эпатажа красочному интерактивному шоу, провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне.
Зажигательные мулатки создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.
Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли постучать в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!
Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIAN STYLE состоится 18 СЕНТЯБРЯ в ночном клубе PRIVÉ!
Больше информации: bailebon.ee и Facebook.