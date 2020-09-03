ФИЛЬМ СТРОГО 18+! ⟩ Не только Голливуд полон талантов: эротические модели истекают кровью на улицах Таллинна

Пару месяцев назад, команда энтузиастов из местных эротических моделей, фотомоделей, актёров, фотографов, композиторов и звукорежиссёров из Таллинна начала упорно трудиться над новым проектом под названием Reval City.
Это будет фильм в стиле киберпанк (наподобие "Призрака в доспехах" или "Бегущего по лезвию"). Также это творение сплетено с такими жанрами, как антиутопия, хоррор и нуар.
На данный момент отсняли первую часть, длиной в пять минут. Это не совсем клип, а скорее короткометражка.
Так как это киберпанк, то половина персонажей этого фильма - полукиборги.
Reval City - город в альтернативной вселенной. Город полный киборгов, мутантов, вампиров, людей со сверхспособностями и прочей нечисти.
Фильм строго 18+!