НА ЗАМЕТКУ ⟩ Каких токсичных личностей вы к себе притягиваете согласно знаку Зодиака

Телец: манипуляторы

Ваш знак Зодиака известен своей нежностью и спокойствием. Возможно, этим и объясняется, почему к вам так влечет манипуляторов. Они думают, что заставлять вас что-то делать это нормально, ведь вы всегда верите во все, что они говорят. А еще внутри вы слишком мягкие в эмоциональном плане, поэтому вынудить вас к чему-либо с помощью эмоционального шантажа не составит особого труда.

Но есть и хорошие новости. Даже несмотря на свою эмоциональную уязвимость, Тельцы вовсе не глупые. Вы можете заставлять их делать что-то, пока они не знают ваших мотивов. А как только станет ясно, что намерения эти плохие, они даже близко вас к себе не подпустят.

Дева: доминирующие личности

Девы любят мирную жизнь. Это стеснительные создания, которые держатся за километр от насилия и хаоса. Вот почему людям кажется таким простым управлять Девой.

Никто не станет отрицать, что иногда Девы сами поддаются давлению. Но это ненадолго. Стоит Деве потерять самообладание, и вам уже не поздоровится. Они очень сильные.

Близнецы: «дрянные девчонки»

Вы привлекаете к себе целые толпы «плохих девчонок». И дело вовсе не в том, что вы говорите или делаете. Это все ваша аура. Вы нравитесь людям из-за своей простодушности и дружелюбия. А это задевает эго «дрянных девчонок», ведь для поддержания своей низкой самооценки они нуждаются во внимании окружающих.

Если бы вы были героем диснеевского мультфильма, то вашим персонажем стал бы крутой парень/девушка скейтер, которым наплевать на самых популярных людей в школе. Еще одна хорошая сторона вашей личности заключается в том, что вы очень хитрые и знаете, как ставить людей на место.

Стрелец: заядлые критиканы

Вы – душа компании. Как у вас может не быть кучки ненавистников, ожидающих в очереди, чтобы вам насолить?

Представители этого знака Зодиака настоящие экстраверты. Своей натурой и вибрациями вы притягиваете к себе многих людей. Но такая притягательность влечет к вам и негативных личностей. Все они слегка завидуют вашему шарму, поэтому и начинают вас осуждать. Не принимайте их слова слишком близко к сердцу. Будьте собой и не обращайте внимания на чужое мнение.

Рак: нарциссы

Раки – целители. Это эмпаты, которые всегда дарят окружающим чувство комфорта и поддержку. Но сами они никогда не принимают чужую помощь и не делятся своими чувствами. Пожалуй, лучшей жертвы для нарциссов не найти. Ведь кому под силу сравниться с человеком, который дает вам все, не требуя ничего взамен? Нарциссы знают, что вы их слушаете, а потому не перестают говорить о себе.

Водолей: хулиганы