НА ЗАМЕТКУ ⟩ Каких токсичных личностей вы к себе притягиваете согласно знаку Зодиака

Оказывается, что ваш знак Зодиака может оказывать влияние абсолютно на все. Начиная людьми, которых вы считаете привлекательными, и заканчивая отношениями, которые будут делать вас счастливыми многие годы. Но мало кому известно, что звезды могут также определять и типы личностей, которых вы к себе притягиваете. Удивительно, не так ли? Но это правда. Мы понимаем, что вам хочется поскорее узнать, каких именно токсичных людей вы к себе влечете, рассказывает в своей статье «Клубер».
Телец: манипуляторы
Ваш знак Зодиака известен своей нежностью и спокойствием. Возможно, этим и объясняется, почему к вам так влечет манипуляторов. Они думают, что заставлять вас что-то делать это нормально, ведь вы всегда верите во все, что они говорят. А еще внутри вы слишком мягкие в эмоциональном плане, поэтому вынудить вас к чему-либо с помощью эмоционального шантажа не составит особого труда.
Но есть и хорошие новости. Даже несмотря на свою эмоциональную уязвимость, Тельцы вовсе не глупые. Вы можете заставлять их делать что-то, пока они не знают ваших мотивов. А как только станет ясно, что намерения эти плохие, они даже близко вас к себе не подпустят.
Дева: доминирующие личности
Девы любят мирную жизнь. Это стеснительные создания, которые держатся за километр от насилия и хаоса. Вот почему людям кажется таким простым управлять Девой.
Никто не станет отрицать, что иногда Девы сами поддаются давлению. Но это ненадолго. Стоит Деве потерять самообладание, и вам уже не поздоровится. Они очень сильные.
Близнецы: «дрянные девчонки»
Вы привлекаете к себе целые толпы «плохих девчонок». И дело вовсе не в том, что вы говорите или делаете. Это все ваша аура. Вы нравитесь людям из-за своей простодушности и дружелюбия. А это задевает эго «дрянных девчонок», ведь для поддержания своей низкой самооценки они нуждаются во внимании окружающих.
Если бы вы были героем диснеевского мультфильма, то вашим персонажем стал бы крутой парень/девушка скейтер, которым наплевать на самых популярных людей в школе. Еще одна хорошая сторона вашей личности заключается в том, что вы очень хитрые и знаете, как ставить людей на место.
Стрелец: заядлые критиканы
Вы – душа компании. Как у вас может не быть кучки ненавистников, ожидающих в очереди, чтобы вам насолить?
Представители этого знака Зодиака настоящие экстраверты. Своей натурой и вибрациями вы притягиваете к себе многих людей. Но такая притягательность влечет к вам и негативных личностей. Все они слегка завидуют вашему шарму, поэтому и начинают вас осуждать. Не принимайте их слова слишком близко к сердцу. Будьте собой и не обращайте внимания на чужое мнение.
Рак: нарциссы
Раки – целители. Это эмпаты, которые всегда дарят окружающим чувство комфорта и поддержку. Но сами они никогда не принимают чужую помощь и не делятся своими чувствами. Пожалуй, лучшей жертвы для нарциссов не найти. Ведь кому под силу сравниться с человеком, который дает вам все, не требуя ничего взамен? Нарциссы знают, что вы их слушаете, а потому не перестают говорить о себе.
Водолей: хулиганы
Люди, рожденные под этим знаком, очень дружелюбные и честные. Они отстаивают справедливость, даже если это будет означать остаться одинокими. У них свободный дух. Однако именно эта черта зачастую становится причиной всех их проблем.
Водолеи защищают слабых, даже если знают, что это сражение им не выиграть. Вот почему к ним так и тянет хулиганов. Но вы ошибетесь, если будете думать, что они не поднимутся после падения. Вы можете ударить его 10 раз, но Водолей обязательно ударит последним. И довольно сильно.
Скорпион: самовлюбленные личности/эгоисты
Вам нравится дарить людям любовь, комфорт и спокойствие. Вот почему им так хочется быть частью вашей жизни, и вы вовсе не против. А еще это притягивает к вам личностей, которые отчаянно нуждаются во внимании. Вы – словно пища для их эго, используемая ими для самоутверждения.
И вы вовсе не противитесь этому, пока вас не начнут тянуть на дно. При этом Скорпионы знают, где нужно провести черту между собой и окружающими.
Козерог: «попрыгунчики»
Вы амбициозны и нередко задаетесь вопросом, почему это плохо. Что ж, вы излишне амбициозны. К вам так и тянет людей, которыми движут эмоции. Эта ваша амбициозность создает впечатление, что вам не нужны серьезные отношения и что у вас нет времени на любовь.
Рыбы: «королевы драмы»
Ваша беззаботная натура нравится абсолютно всем. Но королева драмы, сидящая в другом конце комнаты, думает иначе. Ей хочется, чтобы люди смотрели только на нее, а вы отбираете у нее эту минуту славы. Разве она может спокойно с этим смириться? Вот почему королевам драмы так нравится находиться рядом с вами, перетягивая на себя часть получаемого вами внимания.
Кстати, среди королев драмы нередко попадаются и мужчины.
Лев: «претенциозные мудаки»
Вы притягиваете ненавидящих себя нарциссов. Тех, кто сверх претенциозен относительно всего вокруг, а получается у них это очень естественно. Но не стоит забывать, что вы Лев и это всего лишь вопрос времени, когда вы не начнете от них прятаться.
Овен: поклонники/поклонницы
Рядом с вами люди с легкостью переступают через границы обожания. По правде говоря, это немного сбивает вас с толку. Они цепляются за вас, не давая вам свободно дышать. А это довольно жутко.
Хвала небесам, что вы Овен. Вы умеете говорить прямо.
Весы: жертвы
Если вы и дальше собираетесь быть такими благородными и удивительными слушателями, то как к вам могут не потянуться жертвы? Некоторые люди и правда являются жертвами, и после общения с вами им действительно становится лучше. Но есть среди них и те, кто так отчаянно жаждет вашего внимания, что выставляет себя жертвой искусственно.
У вас большое сердце, но вы умеете сохранять баланс. И как только вы поймете, что негативной энергии становится слишком много, вы уйдете без лишних слов. И да, поздравляем, вы не будете чувствовать себя виноватыми за это!