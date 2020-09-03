ВИСОКОСНЫЙ ГОД ⟩ Осень известного эстонского ресторатора началась с серьезной травмы

2020 год не перестает бросать вызовы всем жителям планеты Земля. Беды не обошли стороной и известного эстонского ресторатора Беатриче.
На своей странице в Instagram безнес-леди Беатриче Фенис поделилась печальной новостью - еще до начала сезона скользких дорог она сломала ногу.
В год своего 50-летия Беатриче постигло еще несколько неудач. Смерть отца и проблемы с бизнесом во время карантинных мер не давали ей передышки.
Однако Беатриче не опускает рук и призналась подписчикам, что мыслит позитивно.
У меня все в порядке, просто сломала ногу,
- ответила она одному из коментаторов.
"Это все 2020 год", - отметил один из подписчиков. "И он еще не закнчился", - ответила ему с иронией безнес-леди.
Многие коллеги и знакомые также пожелали Беатриче здоровья.