Чт, 3.09.2020
Как будто в лучшем пабе Ирландии побывали: в Ласнамяэ состоялась самая грандиозная вечеринка района СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИСОКОСНЫЙ ГОД ⟩ Осень известного эстонского ресторатора началась с серьезной травмы

Beatrice Fenice

ФОТО: Triin Maasik

2020 год не перестает бросать вызовы всем жителям планеты Земля. Беды не обошли стороной и известного эстонского ресторатора Беатриче.

На своей странице в Instagram безнес-леди Беатриче Фенис поделилась печальной новостью - еще до начала сезона скользких дорог она сломала ногу.

В год своего 50-летия Беатриче постигло еще несколько неудач. Смерть отца и проблемы с бизнесом во время карантинных мер не давали ей передышки.

Однако Беатриче не опускает рук и призналась подписчикам, что мыслит позитивно.

У меня все в порядке, просто сломала ногу,

- ответила она одному из коментаторов.

"Это все 2020 год", - отметил один из подписчиков. "И он еще не закнчился", - ответила ему с иронией безнес-леди.

Многие коллеги и знакомые также пожелали Беатриче здоровья.

View this post on Instagram

#september #🌸 🍂🥀

A post shared by Beatrice Fenice (@beatricefenice) on

НАВЕРХ
Back