ХОРОША! ⟩ Лиза Арзамасова похвасталась тонкой талией и роскошным прессом

«Красота — страшная сила», «Как можно быть такой красоткой», «Вы, как всегда, ослепительно красивая, в этом наряде выглядите божественно», «Какой прекрасный пресс», «Какой животик плоский! Ассоль!», «Прекрасны», «Животик — просто огонь», «Какая красивая талия», «Пресс шикарен», — активно обсуждают фото подписчики звезды.