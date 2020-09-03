Чт, 3.09.2020
Как будто в лучшем пабе Ирландии побывали: в Ласнамяэ состоялась самая грандиозная вечеринка района СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ХОРОША! ⟩ Лиза Арзамасова похвасталась тонкой талией и роскошным прессом

Лиза Арзамасова

ФОТО: Lystseva Marina / ITAR-TASS

25-летняя Лиза Арзамасова восхитила сеть новым снимком. На фото девушка позирует в легком белоснежком костюме, состоящем из укороченной рубашки и пышной юбки. В кадре актриса продемонстрировала роскошную фигуру и собрала в комментариях множество комплиментов, передает Леди Mail.ru

«Красота — страшная сила», «Как можно быть такой красоткой», «Вы, как всегда, ослепительно красивая, в этом наряде выглядите божественно», «Какой прекрасный пресс», «Какой животик плоский! Ассоль!», «Прекрасны», «Животик — просто огонь», «Какая красивая талия», «Пресс шикарен», — активно обсуждают фото подписчики звезды.

Напомним, в конце июля Лиза Арзамасова спровоцировала слухи о помолвке с Ильей Авербухом. Об их романе стало известно ранее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#🕊

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

НАВЕРХ
Back