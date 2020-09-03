ФОТО ⟩ Волочкова в блестящем микроплатье показала эффектный образ

Анастасия Волочкова ежедневно дразнит поклонников яркими снимками с отдыха в Турции. Для жарких вечеров 44-летняя балерина подобрала эффектный наряд, который подчеркнул ее фигуру, передает Леди Mail.ru.
Волочкова выбрала миниатюрное коктейльное платье на тонких бретелях. Облегающий наряд нескромной длины усыпан пайетками цвета шампань, которые ярко мерцают в свете ночных огней. Дополнили образ туфли горячо любимой Анастасией модели — с массивной пробковой танкеткой и плетением из кожи в оттенке золотистый металлик. Макияж звезды традиционно сдержанный, в нюдовых тонах.
На турецком курорте Волочкова, по собственным словам, отдыхает с возлюбленным. Балерина отправилась в романтическое путешествие, заинтриговав поклонников инстаграм-публикацией: «Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы — это оригинально и по-волочковски».