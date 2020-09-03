ФОТО ⟩ Волочкова в блестящем микроплатье показала эффектный образ

Волочкова выбрала миниатюрное коктейльное платье на тонких бретелях. Облегающий наряд нескромной длины усыпан пайетками цвета шампань, которые ярко мерцают в свете ночных огней. Дополнили образ туфли горячо любимой Анастасией модели — с массивной пробковой танкеткой и плетением из кожи в оттенке золотистый металлик. Макияж звезды традиционно сдержанный, в нюдовых тонах.

На турецком курорте Волочкова, по собственным словам, отдыхает с возлюбленным. Балерина отправилась в романтическое путешествие, заинтриговав поклонников инстаграм-публикацией: «Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы — это оригинально и по-волочковски».