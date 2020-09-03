КОМПЛИМЕНТ ИЛИ ОСКОРБЛЕНИЕ? ⟩ Тимати: «Моргенштерн занимается тем, что я делал 15 лет назад»

Это сейчас 37-летний Тимати — легенда отечественного рэпа, один из успешных артистов и бизнесменов в стране. А когда-то музыкант начинал с малого: выступал на «Фабрике звезд 4», записывал треки о беззаботной и богатой жизни. Со временем Тимати отошел от этой темы, но ему на смену пришли новые кумиры молодежи.

Взять, к примеру, Моргенштерна, который вот уже не первый год является самым одиозным рэпером в стране. Музыкант записывает один хит за другим, не забывая хвастать своими заработками и приобретениями.

Недавно стало известно, что Тимати и Моргенштерн готовятся выпустить совместный трек. Ради его записи Тимур приехал в дом коллеги. Он внимательно выслушал задумки молодого артиста и пришел к выводу, что тот ему подражает. «Вы поете про богатство, про успех. Одним словом, занимаетесь всем тем, что я делал 15 лет назад», — заключил Тимати.

Такое сравнение ничуть не обидело Моргенштерна. Наоборот, он гордится тем, что продолжает дело именитого коллеги. Артисты провели на студии несколько часов, в результате родился отличный трек. Но Тимати отказался его записывать.

Моргенштерн ФОТО: Instagram

«Думаю, тебе стоит спеть эту песню самому. Она и без меня хороша. А вместе потом придумаем что-то другое», — решил рэпер.

При этом Моргенштерна и его друга Славу Marlow удивило, что Тимати довольно скромно одет и ведет себя без пафоса. В гости к ним рэпер пришел в старых кожаных брюках, в футболке за 50 долларов и джинсовой безрукавке за 300 долларов. «Гардероб у Тимати намного скромнее, чем у Моргенштерна. Но от этого он не перестает быть легендой», — рассказал Слава Marlow на своем YouTube-канале.