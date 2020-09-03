Вскрылись подробности серьезного психического расстройства Елизаветы II

Подробности всплыли в новой биографии королевской семьи. В детстве у Элизабет постоянно случались панические атаки и депрессивные состояния. Она не могла отделаться от навязчивых мыслей и других психологических недугов.

Проблемы у будущей королевы заметила гувернантка, которая почти всегда находилась рядом с девочкой и занималась ее обучением. Елизавета II страдала от обсессивно-компульсивного расстройства. Юная леди не могла спокойно находиться в комнате, если знала, что карандаши на столе не разложены в аккуратные ряды.