Повзрослевшая дочь Юлиия Началовой восхитила поклонников певицы

В этом году Вера пошла в 8-й класс, о чем в соцсетях рассказали ее бабушка и дедушка, родители знаменитой певицы. Они же опубликовали фотографию, на которой Вера Алдонина предстала в школьной форме.

Многочисленные поклонники Юлии Началовой, которые любят певицу и после ее смерти, отметили, как девочка стала похожа на маму. Ранее Вера больше напоминала чертами лица экс-мужа Началовой Евгения Алдонина, теперь же вытянулась, и напоминает артистку.

«Вчера Верочка пошла в 8-й класс», — написала Таисия Николаевна, мама Юлии Началовой.