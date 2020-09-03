Монастырь Куремяэ просит помощи у всех жителей Эстонии

В монастыре Куремяэ беда: картошки уродилось много, а собирать ее некому. Ранее помощники приезжали из России, но в этом году их ждать не стоит, поэтому вся надежда только на местных волонтеров, пишет Elu24.
Если вы хотите помочь монахиням собрать картошку, пожить немного монастырской жизнью, разделить трапезу с сестрами, а при необходимости также переночевать в монастыре, добро пожаловать в Куремяэ в четверг, пятницу и субботу.
По словам матушки Екатерины, ответственной за уборку картофеля и другие полевые работы, помощникам будут рады и на следующей неделе.
Всем желающим оказать помощь монастырю по уборке картошки нужно позвонить по телефону +372 339 2124.