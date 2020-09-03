Чт, 3.09.2020
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Монастырь Куремяэ просит помощи у всех жителей Эстонии

Монастырь Куремяэ

ФОТО: PRIIT PULLERITS/PM/SCANPIX BALTICS/Scanpix

В монастыре Куремяэ беда: картошки уродилось много, а собирать ее некому. Ранее помощники приезжали из России, но в этом году их ждать не стоит, поэтому вся надежда только на местных волонтеров, пишет Elu24.

Если вы хотите помочь монахиням собрать картошку, пожить немного монастырской жизнью, разделить трапезу с сестрами, а при необходимости также переночевать в монастыре, добро пожаловать в Куремяэ в четверг, пятницу и субботу.

По словам матушки Екатерины, ответственной за уборку картофеля и другие полевые работы, помощникам будут рады и на следующей неделе. 

Всем желающим оказать помощь монастырю по уборке картошки нужно позвонить по телефону +372 339 2124. 

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