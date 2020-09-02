«Вот это выволила»: Анна Седокова похвасталась пышными формами в ничего не скрывающем платье

Анна Седокова одна из красивейших девушек в российском шоу-бизнесе. Ее наряды часто провокационные и дерзкие. 37-летняя исполнительница хита «Самолеты» — обладательница пышных форм, которые никогда не скрывает.

На странице певицы в Instagram появился новый пост, где звезда демонстрирует все свои прелести в чрезмерно узком ультрасексуальном мини-платье разных оттенков апельсинового цвета. Необычный крой с глубоким декольте только добавил образу «огня» и сместил акценты на пышную грудь звезды. При этом бюст Анны настолько стиснуло тесным платьем, что грудь едва не выскочила из наряда. Волосы артистка собрала на затылке, а на лице сделала яркий макияж. Из аксессуаров Седоакова остановила свой выбор на сияющих лодочках.

Пользователи социальной сети оценили образ артистки и поспешили осыпать ее комплиментами. Фолловеры отметили, что округлые формы не мешают Анне наслаждаться откровенными нарядами, большинство из которых она придумывает сама, для собственного бренда.