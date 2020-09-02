ВИДЕО ⟩ Песню «Третье сентября» запретить нельзя. Почему Шуфутинский в этом уверен?

Композиция «Третье сентября» была написана 26 лет назад. Стихи к песне написал Игорь Николаев, а музыку – Игорь Крутой.

Третье сентября, день прощания. День, когда горят костры рябин. Как костры горят обещания. В день, когда я совсем один. Я календарь переверну. И снова третье сентября. На фото я твое взгляну. И снова третье сентября,

– поется в песне.

За четверть века своего существования шлягер стал визитной карточкой Шуфутинского, однако первые шутки про «Третье сентября» появились в 2011 году. Тогда в соцсетях начала расходиться фотография американского рэпера Рика Росса (внешне похожего на российского шансонье), которая сопровождалась цитатой из песни Шуфутинского.

Накануне артист разместил на своей Instagram-странице видео, в котором напомнил подписчикам про третье сентября. Шуфутинский подчеркнул, что рад тому, что из-за пандемии он проведет этот день свободно от концертов. Михаил Захарович запланировал отправить к другу на день рождения, а также спеть в прямом эфире легендарное «Третье сентября».

В комментариях у Шуфутинского спросили, как он относится к тому, что в Госдуме хотят запретить его шлягер.

Не слышал об этом, но думаю, что песню запретить нельзя. Даже песни с ненормативной лексикой и то не запрещают. А Вы как думаете?

– поинтересовался он у подписчиков.

По-настоящему массовой шутка стала в сентябре 2013 года, когда в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинки и цитаты из песни. Михаил Шуфутинский к такой популярности относится положительно и исполняет свой шлягер на каждом концерте.

Песня Шуфутинского «Третье сентября» превратилась в интернет-мем. Теперь каждый год можно встретить картинки на эту тему. Особенно популярен мем про «Третье сентября» в русскоязычном сегменте Twitter.

В сентябре 2017 года эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал журналистам, что сразу же полюбил песню «Третье сентября» и в течение 25 лет с момента выхода композиции исполняет ее практически на каждом концерте.

песни надо писать так, чтобы каждый год в определенный день и час все вспомнили о тебе ( и иногда даже заранее готовились) #третьесентября pic.twitter.com/235JZO1UDq — irene trots (@trozko) September 2, 2020

Вот.. Уже и пошли шутки про #третьесентября

Скоро этот чеканутый год закончится — alice novikova (@elf_ox) August 19, 2020