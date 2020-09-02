ВИДЕО ⟩ Песню «Третье сентября» запретить нельзя. Почему Шуфутинский в этом уверен?

Ежегодно 3 сентября соцсети пополняются новой порцией шуток, основанных на цитатах из хита Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Этот год не стал исключением, пишет RUS TVNET.
Композиция «Третье сентября» была написана 26 лет назад. Стихи к песне написал Игорь Николаев, а музыку – Игорь Крутой.
Третье сентября, день прощания. День, когда горят костры рябин. Как костры горят обещания. В день, когда я совсем один. Я календарь переверну. И снова третье сентября. На фото я твое взгляну. И снова третье сентября,
– поется в песне.
За четверть века своего существования шлягер стал визитной карточкой Шуфутинского, однако первые шутки про «Третье сентября» появились в 2011 году. Тогда в соцсетях начала расходиться фотография американского рэпера Рика Росса (внешне похожего на российского шансонье), которая сопровождалась цитатой из песни Шуфутинского.
Накануне артист разместил на своей Instagram-странице видео, в котором напомнил подписчикам про третье сентября. Шуфутинский подчеркнул, что рад тому, что из-за пандемии он проведет этот день свободно от концертов. Михаил Захарович запланировал отправить к другу на день рождения, а также спеть в прямом эфире легендарное «Третье сентября».
В комментариях у Шуфутинского спросили, как он относится к тому, что в Госдуме хотят запретить его шлягер.
Не слышал об этом, но думаю, что песню запретить нельзя. Даже песни с ненормативной лексикой и то не запрещают. А Вы как думаете?
– поинтересовался он у подписчиков.
По-настоящему массовой шутка стала в сентябре 2013 года, когда в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинки и цитаты из песни. Михаил Шуфутинский к такой популярности относится положительно и исполняет свой шлягер на каждом концерте.
Песня Шуфутинского «Третье сентября» превратилась в интернет-мем. Теперь каждый год можно встретить картинки на эту тему. Особенно популярен мем про «Третье сентября» в русскоязычном сегменте Twitter.
В сентябре 2017 года эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал журналистам, что сразу же полюбил песню «Третье сентября» и в течение 25 лет с момента выхода композиции исполняет ее практически на каждом концерте.
песни надо писать так, чтобы каждый год в определенный день и час все вспомнили о тебе ( и иногда даже заранее готовились) #третьесентября pic.twitter.com/235JZO1UDq— irene trots (@trozko) September 2, 2020
Я единственный человек в России, который ждет не 1-ое сентября, а 3-ье.#третьесентября#3сентября#кострырябин#шуфутинский— Джу Ли (@lidzhu_) September 1, 2020
Coming soon#якалендарь #переверну #иснова #третьесентября pic.twitter.com/XHhz9dgCQy— Under construction (@blackthornstick) August 28, 2020
Вот.. Уже и пошли шутки про #третьесентября— alice novikova (@elf_ox) August 19, 2020
Скоро этот чеканутый год закончится
Фразу «Ведь было все у нас всерьез второго сентября» мог написать только мужик, ей-богу.#третьесентября #мыслиневовремя— Igor Malinin (@rimador17) September 9, 2019