ПОЛОВОЙ ГИГАНТ ⟩ Прусикин связал название Little Big с размером своего мужского достоинства

Лидер группы Little Big, которая в этом году должна была представлять Россию на «Евровидении», в свойственной себе манере объяснил наконец фанатам, в чем смысл названия их коллектива.

В своем Instagram он опубликовал несколько своих детских фотографий, которые якобы объясняют смысл названия группы. Певец пошутил, что это связано с размером его мужского достоинства.

«Мама сказала: „Какой маленький, но какой у него большой! Когда вырастешь, собери группу и назови ее "маленький большой", только на английском языке, чтобы звучало не так глупо“», — подписал Прусикин серию архивных снимков.

Фолловеры исполнителя, полюбившие Илью во многом за чувство юмора, оценили его шутку и в этот раз. В комментариях фанаты оставили сотни смеющихся смайликов и попытались сострить в ответ.

«Больше чем у меня!»; «На второй и третьей фотке после купания в ледяной воде?»; «Теперь песня my dig is big приобрела смысл», — комментировали подписчики.