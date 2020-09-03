ВЫСТАВКА В НАРВЕ ⟩ Пенетрация хаоса и секс с сюрреализмом. Как переживают наше время молодые художники из Ида-Вирумаа?

26 августа, в рамках фестиваля городской культуры Station Narva, в стенах инкубатора OBJECT состоялось открытие выставки «ZE+F: молодое искусство Ида-Вирумаа», которую любой желающий может посетить бесплатно вплоть до 15 октября. Куратором проекта выступил фотограф и художник Эдуард Зеньчик, а участие в нем приняли Владимир Копылов, Софья Ланман, Елизавета Савельева, Лена Тысятова, Тимур Хуссаинов и Анастасия Волкова.
Репортеры Limon побывали на выставке и поговорили с несколькими участниками об их взгляде на собственную роль во всей этой процессии. Читайте комментарии художников, смотрите нашу галерею и делитесь ею с друзьями!
Что говорит выставка?
«Искусство не обязано отвечать на все вопросы, но оно способно задавать их. Рождаются вопросы и каждый может найти свой ответ», — утверждают организаторы ZE+F и, как ни странно, оказываются правы. Каждая отдельно взятая работа с выставки предстает перед нами некой головоломкой, при распутывании которой количество возникающих вопросов действительно становится больше. Искусствовед Михаил Комашко так описал в своей статье «В поисках кролика и фаллоса; чтение на крови и сквозь грязные стекла» логическое начало всей экспозиции:
Как все молодое и дерзкое, сбалансированный купаж работ художников «до 25» пышет сексом и внутренним экзистенциальным напряжением — выставка сразу же начинается с пенетрации пространства. Зрителю предлагают рассматривать и прочувствовать свое вхождение в выставочное пространство как некий акт, смущающий, неловкий, но прямолинейный и не предполагающий интерпретаций.
Но секс здесь, разумеется, далеко не главный экспонат, ведь отвечает выставка на другие, более важные и актуальные вопросы: какое искусство рождается у новых поколений, и как молодые художники понимают и трактуют наше время через образы. И, так как, участие во всей процессии приняли художники, родившиеся в Ида-Вирумаа, важной темой также остается и существующий с давних времен вопрос привлечения людей к северо-восточной Эстонии.
«Считаю очень важным иметь возможность развития и общения молодых художников друг с другом, и надеюсь, что эти начинания объединят творческих людей и создадут в будущем условия для возвращения креативной молодежи в регион», — подчеркивает куратор выставки Эдуар Зеньчик. «Культура всегда свидетельствует об уровне развития в истории. Надеюсь, в родном Ида-Вирумаа история пойдет по пути культурного процветания. И у нас, молодых художников поколения Z, есть шансы».
Что говорят художники?
А художникам всегда есть что сказать! Другой вопрос, о чем именно. По мнению молодой художницы Лены Тысятовой, каждый в какой-то момент приходит к мысли об участии в выставке или даже организации своей собственной:
На фоне комплексов самоутверждения для меня это являлось доказательством того, что человек на что-то способен, может, даже доказательством профессионализма и значимости. В общем, абсолютной целью. Со временем максималистские наклонности сходят на нет, но когда появляется возможность организовать что-то интересное, их тень дает о себе знать уже не в смысле самоутверждения и продвижения, а, скорее, привлечения внимания к существованию разных вещей и идей, которыми хочется поделиться или которые могут привести к чему-то новому. Особенно, в любимом месте.
А для кого-то из участников творческий процесс — это еще и внушительный акт саморефлексии, помогающей найти ответы на сложные вопросы о вечном.
«Искусство как лопата, которой я выкапываю себя. Оголяя стопы в раскопах, хочется взлететь и предложить идею визуальных смыслов зрителю, ведь гуманно делиться тем, что делает тебя счастливым. А что, если пазлы сойдутся? Существуя и развиваясь, мы, люди, придумали лишь ограниченный набор слов, которым невозможно описать всю суть утонувшего волнения. Но мы тянемся к новым смыслам, образам, опыту; тянемся к жизни. И эту жизнь мы можем прочувствовать через искусство. Подтолкнуть себя к созиданию через опыт автора, который выразил свою взволнованность на холсте. Узнать себя лучше», — раскрывает свое личное отношение к искусству как творческому процессу художник Тимур Хуссаинов.
Что говорит Нарва?
Вопрос, естественно, риторический. Говорит не Нарва, а все те же художники на языке не только родного города. Искусствовед Михаил Комашко в упомянутой статье верно подмечает: «Молодое поколение, которое выросло в мире без границ и не замечает своей провинциальности, наивно, но упорно встраивается в единый глобальный арт-процесс». А молодое поколение и вовсе подтверждает это. Тимур Хуссаинов признается:
Без разницы, провинция или столица. В каждом уголке нашего мира найдется причина лишний раз спросить себя “зачем?” и в момент вопроса столкнуться с ответом. Ответом, который может появиться в глазах смотрящего. И ради этих глаз мне приятно творить в родном городе Нарва, где люди все чаще и чаще задают себе неудобные вопросы ради следующего шага.
Выставка продлится вплоть до 15 октября в креативном пространстве нарвского инкубатора OBJECT по адресу Linda 2. Двери открыты с 12 до 18 часов. Вход бесплатный.