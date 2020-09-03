ВЫСТАВКА В НАРВЕ ⟩ Пенетрация хаоса и секс с сюрреализмом. Как переживают наше время молодые художники из Ида-Вирумаа?

Что говорит выставка?

«Искусство не обязано отвечать на все вопросы, но оно способно задавать их. Рождаются вопросы и каждый может найти свой ответ», — утверждают организаторы ZE+F и, как ни странно, оказываются правы. Каждая отдельно взятая работа с выставки предстает перед нами некой головоломкой, при распутывании которой количество возникающих вопросов действительно становится больше. Искусствовед Михаил Комашко так описал в своей статье «В поисках кролика и фаллоса; чтение на крови и сквозь грязные стекла» логическое начало всей экспозиции:

Как все молодое и дерзкое, сбалансированный купаж работ художников «до 25» пышет сексом и внутренним экзистенциальным напряжением — выставка сразу же начинается с пенетрации пространства. Зрителю предлагают рассматривать и прочувствовать свое вхождение в выставочное пространство как некий акт, смущающий, неловкий, но прямолинейный и не предполагающий интерпретаций.

Розовая инсталляция с очками, приветствующая нас на входе в экспонирующий зал. Авторы — Тимур Хуссаинов и Лена Тысятова. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Но секс здесь, разумеется, далеко не главный экспонат, ведь отвечает выставка на другие, более важные и актуальные вопросы: какое искусство рождается у новых поколений, и как молодые художники понимают и трактуют наше время через образы. И, так как, участие во всей процессии приняли художники, родившиеся в Ида-Вирумаа, важной темой также остается и существующий с давних времен вопрос привлечения людей к северо-восточной Эстонии.

«Считаю очень важным иметь возможность развития и общения молодых художников друг с другом, и надеюсь, что эти начинания объединят творческих людей и создадут в будущем условия для возвращения креативной молодежи в регион», — подчеркивает куратор выставки Эдуар Зеньчик. «Культура всегда свидетельствует об уровне развития в истории. Надеюсь, в родном Ида-Вирумаа история пойдет по пути культурного процветания. И у нас, молодых художников поколения Z, есть шансы».

Фотограф Анастасия Волкова: «Фотоарт из двух частей, первая из которых включает черно-белый триптих с женскими портретами “В полете”». ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Фотограф Анастасия Волкова: «Фотоарт из двух частей, вторая из которых затрагивает серию работ “Окна на окнах” — признание в любви аутентичным панелькам и хрущевкам Нарвы. В рамках личного бренда одежды MOI EBENYA». ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Что говорят художники?

А художникам всегда есть что сказать! Другой вопрос, о чем именно. По мнению молодой художницы Лены Тысятовой, каждый в какой-то момент приходит к мысли об участии в выставке или даже организации своей собственной:

На фоне комплексов самоутверждения для меня это являлось доказательством того, что человек на что-то способен, может, даже доказательством профессионализма и значимости. В общем, абсолютной целью. Со временем максималистские наклонности сходят на нет, но когда появляется возможность организовать что-то интересное, их тень дает о себе знать уже не в смысле самоутверждения и продвижения, а, скорее, привлечения внимания к существованию разных вещей и идей, которыми хочется поделиться или которые могут привести к чему-то новому. Особенно, в любимом месте.

Работы художницы Лены Тысятовой. «Картина с клетчатым полом называется “Неопределенность”. Хотелось изобразить мерзкую составляющую себя — самый неуютный момент оборвавшейся встречи и сорванных планов. На картине мы просто сидим и ждем, когда нам скажут, что делать. А клетчатый пол для того, чтобы не лечь, не укрыться одеялом с ног до головы, погрузившись в отчаяние, не уснуть и не забыться». ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

А для кого-то из участников творческий процесс — это еще и внушительный акт саморефлексии, помогающей найти ответы на сложные вопросы о вечном.

«Искусство как лопата, которой я выкапываю себя. Оголяя стопы в раскопах, хочется взлететь и предложить идею визуальных смыслов зрителю, ведь гуманно делиться тем, что делает тебя счастливым. А что, если пазлы сойдутся? Существуя и развиваясь, мы, люди, придумали лишь ограниченный набор слов, которым невозможно описать всю суть утонувшего волнения. Но мы тянемся к новым смыслам, образам, опыту; тянемся к жизни. И эту жизнь мы можем прочувствовать через искусство. Подтолкнуть себя к созиданию через опыт автора, который выразил свою взволнованность на холсте. Узнать себя лучше», — раскрывает свое личное отношение к искусству как творческому процессу художник Тимур Хуссаинов.

Работы художника Тимура Хуссаинова. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Работы художника и куратора выставки Эдуарда Зеньчика. Небольшая часть из серии холстов об исследовании пограничных состояний личности. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Что говорит Нарва?

Вопрос, естественно, риторический. Говорит не Нарва, а все те же художники на языке не только родного города. Искусствовед Михаил Комашко в упомянутой статье верно подмечает: «Молодое поколение, которое выросло в мире без границ и не замечает своей провинциальности, наивно, но упорно встраивается в единый глобальный арт-процесс». А молодое поколение и вовсе подтверждает это. Тимур Хуссаинов признается:

Без разницы, провинция или столица. В каждом уголке нашего мира найдется причина лишний раз спросить себя “зачем?” и в момент вопроса столкнуться с ответом. Ответом, который может появиться в глазах смотрящего. И ради этих глаз мне приятно творить в родном городе Нарва, где люди все чаще и чаще задают себе неудобные вопросы ради следующего шага.

Работы художницы Елизаветы Савельевой. «Художница предлагает нам результат поиска “изображения женщины” как диспропорционального, лишенного всякой объективации тела, сексуальности и поверхности», — описывает картины Елизаветы искусствовед Михаил Комашко. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp