ВИДЕО ⟩ Эстонцев решили шокировать историями о жизни русских в Маарду

Ежегодная большая славянская ярмарка в Эстонии, да еще и с таким огромным количеством гостей, более 15 тысяч, для нас, славян, это часть культуры, но для кого-то такое мероприятие является шокирующей реальностью, о которой рассказывает Владимир Логинов в реалистичном док-фильме «Праздник».

Названная по рассказу известного русского писателя Николая Гоголя, уроженца Украины, Сорочинская ярмарка является крупнейшей за пределами Украины и крупнейшим мероприятием славянской диаспоры в Эстонии. Тем не менее, подавляющее большинство эстонцев ничего об этом не знает, потому что все 18 лет ярмарки находятся за пределами эстонских СМИ.

ФОТО: Промо

Камера наблюдает за серьезной, иногда на грани абсурда, подготовкой к ярмарке.

Конкурс красоты, проходящий среди торговых лавочек, демонстрирует радикальные различия культурных норм.

Маленькие девочки и девушки-подростки, также как взрослые женщины, соперничают за звание «мисс» и демонстрируют свои таланты перед ликующей, а иногда непредсказуемой публикой. Девушки представляют свои идеи, некоторые из которых выглядят шокирующе, например, одна из кандидаток надела на голову канделябр с зажженными свечами, исполняя при этом арабский танец живота.

Рассказ режиссера Владимира Логинова включил в себя красоту и боль всего ярмарочного мероприятия, которое тесно переплетено с Маарду, как если бы это был город и люди, живущие в другом измерении.

ТРЕЙЛЕР ФИЛЬМА

Фильм «Праздник» выйдет в прокат 11 сентября. Кинопоказы состоятся в кинотеатрах Sõprus, Artis, Forum Cinemas, Cinamon T1, Apollo, Lindakivi и других.

Режиссеры фильма - Владимир Логинов («Муравейник, 2015»), продюсер Воля Чайковская, оператор Макс Голомидов.

Фильм участвовал в конкурсной программе PÖFF 2019 года и выиграл премию Kultuurkapital в области документального кино за хорошую социальную осведомленность.