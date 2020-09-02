ВИДЕО ⟩ Эстонцев решили шокировать историями о жизни русских в Маарду

Каждый сентябрь всего в каких-то 10 километрах от границы Таллинна, в городе Маарду, проводится ярмарка, главной достопримечательностью которой, если можно так выразиться, являются выборы «Мисс Маарду».
Ежегодная большая славянская ярмарка в Эстонии, да еще и с таким огромным количеством гостей, более 15 тысяч, для нас, славян, это часть культуры, но для кого-то такое мероприятие является шокирующей реальностью, о которой рассказывает Владимир Логинов в реалистичном док-фильме «Праздник».
Названная по рассказу известного русского писателя Николая Гоголя, уроженца Украины, Сорочинская ярмарка является крупнейшей за пределами Украины и крупнейшим мероприятием славянской диаспоры в Эстонии. Тем не менее, подавляющее большинство эстонцев ничего об этом не знает, потому что все 18 лет ярмарки находятся за пределами эстонских СМИ.
Камера наблюдает за серьезной, иногда на грани абсурда, подготовкой к ярмарке.
Конкурс красоты, проходящий среди торговых лавочек, демонстрирует радикальные различия культурных норм.
Маленькие девочки и девушки-подростки, также как взрослые женщины, соперничают за звание «мисс» и демонстрируют свои таланты перед ликующей, а иногда непредсказуемой публикой. Девушки представляют свои идеи, некоторые из которых выглядят шокирующе, например, одна из кандидаток надела на голову канделябр с зажженными свечами, исполняя при этом арабский танец живота.
Рассказ режиссера Владимира Логинова включил в себя красоту и боль всего ярмарочного мероприятия, которое тесно переплетено с Маарду, как если бы это был город и люди, живущие в другом измерении.
ТРЕЙЛЕР ФИЛЬМА
Фильм «Праздник» выйдет в прокат 11 сентября. Кинопоказы состоятся в кинотеатрах Sõprus, Artis, Forum Cinemas, Cinamon T1, Apollo, Lindakivi и других.
Режиссеры фильма - Владимир Логинов («Муравейник, 2015»), продюсер Воля Чайковская, оператор Макс Голомидов.
Фильм участвовал в конкурсной программе PÖFF 2019 года и выиграл премию Kultuurkapital в области документального кино за хорошую социальную осведомленность.
В этом году Сорочинская ярмарка пройдет 19-й раз с 12 по 13 сентября. В городе Маарду живет 18 тысяч жителей.