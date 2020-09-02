26 лет молодой эстонец был свидетелем Иеговы: ему удалось выбраться из этого ужаса, но он потерял всё

Маргус Неэ был в общине «Свидетелей Иеговы» с пяти лет. Он считался очень активным членом церкви, и его главной задачей было нести в мир слово Иеговы. Однако в какой-то момент Маргус открыл для себя Интернет, стал читать, что другие люди думают о мире, жизни, Боге и как относятся к «Свидетелям Иеговы», и понял, что ему всю жизнь промывали мозги.

«Да, иеговисты предупреждают своих членов, чтобы те не пользовались Интернетом, потому что всему там нельзя верить. Но большинство материалов, которые можно использовать для опровержения знаний, которые можно почерпнуть в Интернете, - это собственные пропагандистские журналы иеговистов», - говорит Маргус.

24 февраля 31-летний Маргус покинул общину, но заплатил высокую цену: его родители, два брата, две сестры и тетя, а также друзья больше не общаются с Маргусом. «Я не принимаю это близко к сердцу, потому что знаю, что не они принимали решение, - подчеркнул Маргус. - Они считают, что поступают правильно, и я не осуждаю их».

Маргус бы хотел, чтобы однажды родители узнали настоящую правду об этой секте и гордились своим сыном. «Это желание успокаивает, и работает как терапия, что, безусловно, очень помогает», - считает Маргус.

Mаргус Неэ и его семья, все они являются свидетелями Иеговы ФОТО: кадр из передачи

Состоявший 26 лет в секте «Свидетелей Иеговы» Маргус просто перегорел и устал морально, потому что, по его же словам, все свободное время проводил в церкви. «Мне вообще любопытно, как я осмелился сопротивляться, - рассуждает мужчина. - Идеология иеговистов заключается в том, что если вы устали после долгого рабочего дня и хотите отдохнуть, то лучшее решение - пойти проповедовать, а любое хобби разрешалось, если оно не мешает служению нашему богу».

«Я работал целыми днями, то есть 70 часов в месяц занимался пропагандой «Свидетелей Иеговы» и привлечением в общину новых людей. Кроме того, я был помощником главы прихода, который проводил различные собрания. В один день я понял, что выгорел, и когда открывал Интернет, то не ожидал увидеть там и прочитать нечто ужасное», - вспоминает Маргус.

Еще одним фактом, побудившем Маргуса покинуть «Церковь Иеговы», стало чувство вины, которое иеговисты мастерски культивировали в каждом.

До последней минуты о решении Маргуса покинуть «Свидетелей Иеговы» никто не знал, и ему удавалось играть роль прилежного члена общины. «Просто на очередном собрании общины объявили, что Маргус Неэ-младший больше не является нашим братом, но причину не назвали, и люди начали думать: что случилось? Он же был таким хорошим, а теперь его убрали».

Маргус надеется, что, хотя независимое мышление не приветствуется в общине, но, может, один человек рано или поздно начнет думать самостоятельно и придет к истине.

За несколько недель до выхода из общины Маргус и его бабушка впервые тайно отпраздновали день рождения, что строжайше запрещено «Свидетелям Иеговы». Маргус называет этот день началом своего освобождения, тогда он почувствовал себя нормальным человеком. «Забавно, но счастье кроется в мелочах», - подытоживает Маргус.

Иеговисты запрещают своим членам ходить на свидания. Они разрешены, но только между членами общины, а не с посторонними лицам, кто ведет светский образ жизни. И после буквально первого свидания ваши отношения уже будут считаться серьезными, которые обязательно должны привести к женитьбе. «Теперь я хожу на свидания, ощущаю себя обычным человеком. Некоторым девушкам говорю, что долгие годы был в секте. Кто-то пугается, но большинство интересуется нашим укладом, правилами и моей жизнью там», - описывает Маргус свои свидания.

Он испытал колоссальное облегчение, покинув общину. «Свидетели Иеговы» учат, что если вы покидаете их организацию, то остаетесь без помощи, без друзей, а ваша жизнь пойдет под откос, и пожизненная депрессия вам обеспечена. К сожалению, люди верят и боятся, поскольку они слишком зависимы от иеговистской среды. Мне приятно осознавать, что сегодня у меня больше друзей, чем в бытность членом общины», - радуется Маргус.