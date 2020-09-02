Редкое фото: дочь Любови Успенской показала, как певица выглядела до пластики

66-летняя исполнительница шансона Любовь Успенская после публичного конфликта с дочерью призналась, что вряд ли сможет простить Татьяну Плаксину, а вот она, похоже, уже готова пойти на примирение. Девушка часто выкладывает в личном Instagram-аккаунте неоднозначные и пикантные снимки. Сегодня же в числе таких публикаций оказалось архивное фото Успенской, где артистка запечатлена жгучей брюнеткой и до косметологических процедур, пишет портал Popcornnews.

«Мама», — лаконично написала Татьяна.

В кадре Любовь Залмановна в цветастом платье, на снимке ей не дашь больше 35 лет. Звезда достаточно «густо» накрашена — перед камерой она появилась с подведенными глазами и серыми тенями на веках.