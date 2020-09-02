Сентябрь обещает быть сумасшедшим для этих знаков Зодиака: озвучен прогноз эстонского астролога

Гороскоп от практикующего астролога Кристины Ивановой из Таллинна на сентябрь эксклюзивно для читателей портала Limon.ee обещает разным знакам Зодиака в сентябре следующее:
Овен
Если вы хотите оказаться там, где никогда не были, то надо вести себя так, как вы никогда еще себя не вели. Это ваш добрый девиз на ближайшие два месяца. Ретроградный Марс намекает на кардинальный пересмотр имиджа и фундаментальные перемены в жизни. Сентябрь – не лучшее время для публичности. Это, скорее, смена курса и пересмотр привычного поведения. Не костенейте в своих привычках, пришло время пересмотреть стратегии, если они не дают нужный результат.
Удачные дни: 15, 27-30
Конфликтные дни: 19, 23-25
Телец
Не удивляйтесь, если этой осенью контактов будет меньше, чем обычно. Пришло время собирать плоды посаженных летом зерен. Ваша внутренняя или тайная жизнь будет настолько интенсивной, что времени на бесполезное общение просто не останется. Пересмотрите темы отношений с детьми и любимыми людьми. Пришло время менять стереотипы на более прогрессивные методы коммуникаций. А если у вас есть забытое хобби, то самое время его возобновить.
Удачные дни: 2, 3, 6, 7, 9, 27-30
Конфликтные дни: 1, 4, 5, 14-16, 23
Близнецы
Близнецы, завершайте идеи по поводу переездов, ремонтов и всех дел, связанных с недвижимым имуществом. А если таких дел у вас нет, то займитесь вплотную семьей. Время, проведенное с родителями, в последствии, станет для вас бесценным. Цели этого месяца – прирост и созидание. Звезды дают вам уникальные шансы не торопясь закончить начатое или то, что долго не получалось.
Удачные дни: 1-8
Конфликтные дни: 14-18, 20-24
Рак
Дорогие Раки, месяц будет насыщен переписками и переговорами с уже знакомыми вам людьми. У вас есть шансы вернуть долги или получить кредиты, на которые вы ранее уже претендовали. Вообще тема документов и банковских обязательств (особенно если они нуждаются в переоформлении) будет крайне актуальна до середины ноября. А некоторых из вас посетят мысли о возобновлении или разрыве партнерских отношений. В какую сторону качнется маятник Судьбы, будет зависеть от июльских событий этого года. Вспоминайте, что там было и делайте выводы.
Удачные дни: 1-12,16
Конфликтные дни: 13, 17-19
Лев
Дорогие Львы, этой осенью у вас есть большая вероятность увидеть на пороге людей из прошлого. Особенно велики шансы на возобновление общения с иностранцами или с людьми, которых вы встретили за границей. Тему заработков лучше прорабатывать в контексте знакомых вам тропинок. Это не лучшее время для новых проектов, зато старые могут приятно удивить.
Удачные дни: 1-10, 12-18
Конфликтные дни: 11, 29, 30
Дева
Особенно повезет тем из вас, кто начинает новый учебный год. Причем не важно, в каком вы статусе, – учителя или ученика. Вам будет не сложно проявить свои лучшие качества и заработать симпатии коллектива. Энергии и сил будет так много, что хорошо бы кроме новых дел закончить и все старые. После 10 сентября не бегите впереди паровоза, а обратите внимание на до сих пор невыполненные задачи.
Удачные дни: 1-8
Конфликтные дни: 14-18, 20-24
Весы
Как хорошо было бы вам хоть ненадолго оказаться наедине с собой, вдали от дома. Если такой возможности нет, то отправляйтесь в СПА хоть на пару дней. Первые три недели месяца вам буквально необходимо провести в тишине, чтобы быть во всеоружии перед насыщенным событиями новым сезоном. Особенного внимания могут потребовать от вас партнеры. Тема отношений может вас сильно измотать, поэтому будьте осторожны в высказываниях. Если в любовные дела в середине лета пришла неразбериха, то этой осенью она обязательно разрешится.
Удачные дни: 2, 3, 6, 7, 9, 27-30
Конфликтные дни: 1, 4, 5, 14-16, 23
Скорпион
Старайтесь не переутомляться на работе и будьте внимательны к своему драгоценному здоровью. Если есть необходимость сходить к врачу, не откладывайте ее в долгий ящик. После 10 сентября появится возможность пролить свет на темы, которые долго не дают покоя. Не переживайте, если рабочие дела встанут на паузу, сейчас не время для амбициозных планов. Зато можно подумать о том, как сделать привычную рутину более эффективной. Иногда для этого достаточно всего лишь изменить режим.
Удачные дни: 8, 13-15, 27-30
Конфликтные дни: 1, 2, 20-22
Стрелец
Стрельцы в этом месяце не будут мелочиться. Кто-то из вас решится на изменение семейного статуса. Это будет правильным решением, если вы давно вместе и тема поднималась раньше. Если это спонтанное решение, то его лучше отложить до середины осени. Для людей творческих профессий этот месяц может стать кризисным. Чтобы этого не случилось, обратите взор на незаконченные темы, они неожиданно могут стать перспективными.
Удачные дни: 6-13
Конфликтные дни: 16, 17
Козерог
Козерогов будет тянуть или на приключения, или в дальние страны. В любом случае, покой вам будет только сниться. Некоторым из вас придут в голову революционные идеи, связанные с темой недвижимого имущества. Старайтесь не мыслить стереотипами и позвольте случаю вмешаться в планы. Любые поездки или общение с иностранцами принесут удачу и здорово расширят ваш кругозор. Месяц идеален для тех, кто продолжает высшее образование.
Удачные дни: 1-3, 15-17
Конфликтные дни: 22, 23
Водолей
Водолеи до 20-х чисел сентября будут заняты рабочей рутиной. Дел будет невпроворот, поэтому экономьте энергию, чтобы в последние десять дней месяца остался энтузиазм для любовных приключений. Не исключено, что от вас потребуют исполнить данные когда-то обещания. Впрочем, вы можете сделать то же самое. В этом месяце полезно закрывать долговые обязательства.
Удачные дни: 1-8, 27
Конфликтные дни: 13-16, 20
Рыбы
Осторожнее с тайнами! Эта осень будут богата разоблачением ваших тайных недоброжелателей. Но и ваши тайны (если они есть) могут стать достоянием общественности. Следите за репутацией и остерегайтесь клеветы. События этого месяца будут с сильным акцентом на партнерские отношения. Они могут быть как любовными, так и деловыми.
Удачные дни: 1-10, 21
Конфликтные дни: 11, 12, 23