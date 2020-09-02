Сентябрь обещает быть сумасшедшим для этих знаков Зодиака: озвучен прогноз эстонского астролога

Овен

Если вы хотите оказаться там, где никогда не были, то надо вести себя так, как вы никогда еще себя не вели. Это ваш добрый девиз на ближайшие два месяца. Ретроградный Марс намекает на кардинальный пересмотр имиджа и фундаментальные перемены в жизни. Сентябрь – не лучшее время для публичности. Это, скорее, смена курса и пересмотр привычного поведения. Не костенейте в своих привычках, пришло время пересмотреть стратегии, если они не дают нужный результат.

Удачные дни: 15, 27-30

Конфликтные дни: 19, 23-25

Телец

Не удивляйтесь, если этой осенью контактов будет меньше, чем обычно. Пришло время собирать плоды посаженных летом зерен. Ваша внутренняя или тайная жизнь будет настолько интенсивной, что времени на бесполезное общение просто не останется. Пересмотрите темы отношений с детьми и любимыми людьми. Пришло время менять стереотипы на более прогрессивные методы коммуникаций. А если у вас есть забытое хобби, то самое время его возобновить.

Удачные дни: 2, 3, 6, 7, 9, 27-30

Конфликтные дни: 1, 4, 5, 14-16, 23

Близнецы

Близнецы, завершайте идеи по поводу переездов, ремонтов и всех дел, связанных с недвижимым имуществом. А если таких дел у вас нет, то займитесь вплотную семьей. Время, проведенное с родителями, в последствии, станет для вас бесценным. Цели этого месяца – прирост и созидание. Звезды дают вам уникальные шансы не торопясь закончить начатое или то, что долго не получалось.

Удачные дни: 1-8

Конфликтные дни: 14-18, 20-24

Рак

Дорогие Раки, месяц будет насыщен переписками и переговорами с уже знакомыми вам людьми. У вас есть шансы вернуть долги или получить кредиты, на которые вы ранее уже претендовали. Вообще тема документов и банковских обязательств (особенно если они нуждаются в переоформлении) будет крайне актуальна до середины ноября. А некоторых из вас посетят мысли о возобновлении или разрыве партнерских отношений. В какую сторону качнется маятник Судьбы, будет зависеть от июльских событий этого года. Вспоминайте, что там было и делайте выводы.

Удачные дни: 1-12,16

Конфликтные дни: 13, 17-19

Лев

Дорогие Львы, этой осенью у вас есть большая вероятность увидеть на пороге людей из прошлого. Особенно велики шансы на возобновление общения с иностранцами или с людьми, которых вы встретили за границей. Тему заработков лучше прорабатывать в контексте знакомых вам тропинок. Это не лучшее время для новых проектов, зато старые могут приятно удивить.

Удачные дни: 1-10, 12-18

Конфликтные дни: 11, 29, 30

Дева