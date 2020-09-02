ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО ⟩ Вопиющий случай издевательства над животным взбудоражил жителей Эстонии

На прошлой неделе во многих эстонских СМИ был опубликован видеоролик, в котором можно увидеть, как подростки в Пайде многократно бросают ежика о каменную стену, то есть играют в футбол, используя бедное животное как мяч, пишет Elu24. Самый популярный рэпер Эстонии 5miinust не смог промолчать.
Это вопиющий случай уже дошел до регионального директора Эстонского общества защиты дикой природы в Ярвамаа, которая нашла замученного до смерти ежика.
Участники рэп-группы 5miinust запретили малолетним живодерам в будущем слушать музыку группы. «Здравствуйте, пинатели ежиков в Пайде. Идите на ... и не выходите оттуда. Никогда больше не слушайте нашу музыку», - так высказался лидер группы. И это решение рэпера нашло многочисленную поддержку в Сети.
Посмотрите это видео, наделавшее столько шума, если сможете!
tere, paide siilipiinajad. minge munni palun. ärge välja tulge. ärge enam kunagi kuulake meie mussi, kui plaanis oli.— 5MIINUST (@5MIINUST) August 28, 2020