ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО ⟩ Вопиющий случай издевательства над животным взбудоражил жителей Эстонии

На прошлой неделе во многих эстонских СМИ был опубликован видеоролик, в котором можно увидеть, как подростки в Пайде многократно бросают ежика о каменную стену, то есть играют в футбол, используя бедное животное как мяч, пишет Elu24. Самый популярный рэпер Эстонии 5miinust не смог промолчать.