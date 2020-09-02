Ср, 2.09.2020
Жительница Тарту пришла в банк, чтобы забрать свои полмиллиона евро, но в конторе ей стало не до смеха СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1

ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО ⟩ Вопиющий случай издевательства над животным произошел в Пайде: подростки играли ежиком в футбол!

Еж. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

На прошлой неделе во многих эстонских СМИ был опубликован видеоролик, в котором можно увидеть, как подростки в Пайде многократно бросают ежика о каменную стену, то есть играют в футбол, используя бедное животное как мяч, пишет Elu24. Самый популярный рэпер Эстонии 5miinust не смог промолчать. 

Это вопиющий случай уже дошел до регионального директора Эстонского общества защиты дикой природы в Ярвамаа, которая нашла замученного до смерти ежика.

Участники рэп-группы 5miinust запретили малолетним живодерам в будущем слушать музыку группы. «Здравствуйте, пинатели ежиков в Пайде. Идите на ... и не выходите оттуда. Никогда больше не слушайте нашу музыку», - так высказался лидер группы. И это решение рэпера нашло многочисленную поддержку в Сети.

Посмотрите это видео, наделавшее столько шума, если сможете!

НАВЕРХ
Back