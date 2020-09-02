ФОТО И ВИДЕО ⟩ Анита Цой с мужем отметили жемчужную свадьбу «на дне океана»

Певица вместе с супругом в загородном доме создали настоящий подводный мир из красивой сказки, пишет Пятый канал.
Певица Анита Цой вместе с супругом Сергеем отпраздновали жемчужную свадьбу «на дне океана». 49-летняя знаменитость опубликовала фото в Instagram с торжества.
На кадрах видно, что загородный дом пары превратился в настоящий подводный мир из красивой сказки с полями из водорослей и кораллов, с морскими коньками, осьминогами и звездами, а также с ракушками, наполненными драгоценным жемчугом.
Анита Цой примерила на себя образ Русалочки, а ее муж стал Повелителем морей и океанов.
Друзья! Поздравляйте! Моей семье 30 лет! ☺ Полет нормальный! На видео Свадьба Серебряная. Захотелось вспомнить, как было здорово! Я с радостью отпраздновала бы наши 30 также весело и ярко. Пригласила бы друзей и коллег, но... 🙈😂 Мы немного подождём и опять гулять начнём! Всем здоровья и счастья! А что вы пожелаете моей семье?😉👰🤵❤
Певица отметила, что угроза распространения коронавируса отразилась на семейном торжестве. Ради безопасности родителей, «жемчужным» юбилярам пришлось воздержаться от приглашения друзей и коллег. На праздник позвали только родственников, которые были обязаны предварительно сдать тесты на COVID-19.
Кроме того, анализы сдали и сотрудники служб, которые были задействованы в подготовке мероприятия. В результате за полчаса до начала свадебной церемонии выяснилось, что виновники торжества остались без ведущего — его тест показал положительный результат.
«Пришлось ведущего отправить домой. Пригласили другого ведущего. Когда тот приехал и сдал тест, анализ снова показал „положительно“, и нам ничего не оставалось делать, как самим начать проводить торжество», — написала Анита Цой.
Привет, любимые! ☺ В эти выходные мы отмечали красивую дату - 30-летие нашей семьи. Жемчужная свадьба проходила на территории нашего загородного дома. На один день всё преобразилось в подводный сказочный мир с полями из водорослей и кораллов, с морскими коньками, осьминогами и звездами, и конечно же, с ракушками, наполненными драгоценным жемчугом. Я взяла на себя роль Русалочки, а мой муж, хоть у него и не было костюма, превратился на несколько часов в повелителя морей и океанов. Безусловно, коронавирус внес в наше празднование свои корректировки. 🙈 Нам пришлось ради здоровья наших мам отказаться от приглашения друзей и коллег, и на праздник были приглашены только родственники, которых мы попросили сдать заранее тесты на COVID. Также, тестами были озадачены все службы, принимавшие участие в подготовке мероприятия. Хлопот с этими тестами было немерено. Но, в итоге, мы ни капли не пожалели! За полчаса до начала свадебной церемонии вдруг выяснилось, что мы остались без Ведущего.😳 Тест показал положительную реакцию. Пришлось ведущего отправить домой. Пригласили другого ведущего. Когда тот приехал и сдал тест, анализ снова показал «положительно», и нам ничего не оставалось делать, как самим начать проводить торжество. Как режиссер своей свадьбы, я знала весь сценарий на зубок, а вот мужу пришлось потрудиться. Его импровизация была просто великолепной, полной юмора и шуток, чем сражала гостей наповал. Наша семья преодолела длинный путь в 30 лет, поэтому в непредвиденной ситуации с потерями ведущих мы выступили, как всегда, одной дружной командой и победили! 💪✊😁 Настроение праздника было потрясающим! Дети и взрослые активно разгадывали шарады, добывали волшебный жемчуг, пели, танцевали и активно участвовали в домашнем капустнике… Уже под финал, перед выносом свадебного торта, на сцене появился третий ведущий, с правильным тестом. И замечательно зафиналил наш вечер. Короче, отгуляли так здорово, что ни словами, ни на фото не передать! Скоро смонтирую видео и выставлю, а пока делюсь, тем, что есть. Вращайте карусель и смотрите фото!
Певица отметила, что она, как режиссер своей свадьбы, знала весь сценарий праздника наизусть. Ее супругу Сергею, наоборот, пришлось потрудиться и, в конечном итоге, показать великолепную импровизацию, которая сразила гостей наповал.
Анита Цой подчеркнула, что семья, которая проделала путь длинной в 30 лет способна преодолеть любую непредвиденную ситуацию.