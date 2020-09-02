НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ⟩ Житель Эстонии был шокирован, открыв упаковку сока: неужели никто ничего не контролирует?

Приймяги в соцсетях задал вопрос: в нашем обществе, где есть риск заражения коронавирусом, все нужно тщательно проверять, ведь никто не желает рисковать своим здоровьем, не так ли?

Дело было так: искусствовед пошел в понедельник в магазин и купил пачку мангового нектара Don Simon. Однако дома он пришел в ужас. «Дома я обнаружил, что кто-то уже открутил крышку в магазине, вставил ее обратно и, вполне возможно, попил сока», - описал Приймяги ужасное открытие.

Он предположил, что кто-то из логистической цепочки при доставке сока от оптовика до магазина мог совершить такое деяние, или же покупатель в магазине решил таким образом поразвлечься.

Выходит, Приймяги выкинул деньги на ветер, потому что пакет сока стоимостью 1,79 евро из Selver полетел в мусорную корзинку.