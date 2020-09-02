НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ⟩ Житель Эстонии был шокирован, открыв упаковку сока: неужели никто ничего не контролирует?

Поэт и искусствовед Линнар Приймяги был неприятно удивлен, когда пришел домой из супермаркета и обнаружил, что с купленной упаковкой сока что-то не так, пишет Elu24.
Приймяги в соцсетях задал вопрос: в нашем обществе, где есть риск заражения коронавирусом, все нужно тщательно проверять, ведь никто не желает рисковать своим здоровьем, не так ли?
Дело было так: искусствовед пошел в понедельник в магазин и купил пачку мангового нектара Don Simon. Однако дома он пришел в ужас. «Дома я обнаружил, что кто-то уже открутил крышку в магазине, вставил ее обратно и, вполне возможно, попил сока», - описал Приймяги ужасное открытие.
Он предположил, что кто-то из логистической цепочки при доставке сока от оптовика до магазина мог совершить такое деяние, или же покупатель в магазине решил таким образом поразвлечься.
Выходит, Приймяги выкинул деньги на ветер, потому что пакет сока стоимостью 1,79 евро из Selver полетел в мусорную корзинку.
Линнар призвал всех быть более внимательными при покупках в магазних и осматривать пакеты, баночки, бутылки тщательно. Также он посоветовал руководству и работникам супермаркетов контролировать и еще раз контролировать товары, особенно продукты питания.