Сергей Лазарев похвастался результатами экстремального похудения

По мнению поклонниц, в этот раз исполнитель откровенно переборщил и выглядит изможденным и нездоровым, пишет Topnews.
По словам артиста, за это время он потерял не менее 12 килограммов.
«Минус 12 килограммов за четыре месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота и щеки, но, конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы. Дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, а так, я доволен, мне снова 18», — заявил Сергей Лазарев.
Лишь очень малая часть поклонниц порадовалась за любимого артиста – большинство высказывает желание слегка откормить Лазарева. Некоторые же высказывают подозрения, что у мужчины начальная стадия анорексии.
«Сергей, вы не болеете? Это уже похоже на анорексию!», «Чересчур худой!», «Вы решили пойти по стопам Полины Гагариной?» — переживают фанаты.
Ранее Сергей Лазарев в своем аккаунте рассказал об одном из своих недавних концертов, когда в ему пришлось выходить на сцену при температуре +9. Певец назвал этот концерт «еще тем испытанием» и поблагодарил за стойкость свой коллектив и зрителей, которые несмотря на неблагоприятные погодные условия продолжали слушать песни.