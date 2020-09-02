Сергей Лазарев похвастался результатами экстремального похудения

Популярный исполнитель Сергей Лазарев поделился в соцсетях результатами четырёхмесячной диеты – он обнародовал селфи с обнаженным торсом.

По словам артиста, за это время он потерял не менее 12 килограммов.

«Минус 12 килограммов за четыре месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота и щеки, но, конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы. Дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, а так, я доволен, мне снова 18», — заявил Сергей Лазарев.

Лишь очень малая часть поклонниц порадовалась за любимого артиста – большинство высказывает желание слегка откормить Лазарева. Некоторые же высказывают подозрения, что у мужчины начальная стадия анорексии.

«Сергей, вы не болеете? Это уже похоже на анорексию!», «Чересчур худой!», «Вы решили пойти по стопам Полины Гагариной?» — переживают фанаты.