КТО ЖЕ БЫЛ ЗА РУЛЕМ? ⟩ Семья погибшего в ДТП с Ефремовым вернула 2 300 евро актеру

По словам правозащитника, недавно Михаил Ефремов перевел семье погибшего сумму в 200 000 рублей (2 300 евро по сегодняшнему курсу), причем, по его словам, вдова упала без чувств, узнав, от кого пришли деньги. В итоге семья погибшего курьера переправила деньги назад.

Ранее стало известно о том, что адвокат Добровинский подал иск к Ефремову с требованием взыскать в пользу вдовы, а также младшего ребенка и брата погибшего Сергея Захарова сумму в один рубль в качестве компенсации причиненного морального вреда при условии признания актера виновным в ДТП. Однако защитник старшего сына погибшего Сергей Аверцев потребовал выплатить своему клиенту 6,5 млн рублей (почти 74 000 евро).

К слову, старший сын погибшего Виталий Захаров потребовал дать артисту реальный срок лишения свободы. Его представитель зачитал в суде заявление своего подзащитного. В документе мужчина просил отправить Михаила Ефремова за решетку на срок не менее восьми лет. Также он потребовал уведомлять его об условиях исполнения наказания, в случае признания вины артиста: отправке в места лишения свободы, о его взысканиях, а также поощрениях, отпусках, освобождении по УДО.

Услышав требования, Ефремов самостоятельно решил, что с ним лучше сделать по итогам судебного процесса. «Расстрелять», – констатировал он прямо со скамьи подсудимых.

Также Михаил Ефремов во время слушаний в Пресненском суде назвал фейком ролик, на котором видно, как артиста выводят с водительского места после ДТП.

Подсудимый заявил, что детально изучившие это видео эксперты подали иск против защитника Захаровых – Александра Добровинского. «Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский», – заявил Михаил Ефремов.

Автором видео стала свидетельница Светлана Набокина, оказавшаяся недалеко от места ДТП. Она заявила, что артист один находился в машине, а суд решил приобщить сделанную ей запись к делу, несмотря на протест адвоката, назвавшего ролик смонтированным.

Сама свидетельница на суде заявила, что артиста выводили из машины двое мужчин. Женщина работает в кафе неподалеку, и в день смертельной аварии она была на работе. Услышав шум, она начала снимать случившееся на телефон, после чего ее видео широко разлетелось по Сети.

На этом фоне эксперт Алексей Глушенков подтвердил, что за рулем автомобиля сидел именно Ефремов. Для этого была проведена процедура забора биоматериала, в рамках которой у артиста взяли не только отпечатки пальцев, но и образцы с внутренней стороны щек.

В результате исследование подушки безопасности водителя показало наличие пятна бурого цвета, причем на пассажирской подушке не было никаких следов.

По итогу был сделан вывод о том, что за рулем на водительском месте находился именно Михаил Ефремов.