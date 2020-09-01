LIMON ПРОВЕРИЛ ⟩ Теперь летать можно спокойно: бесплатный тест на коронавирус в Таллинском аэропорту

Последнее время часто слышно, что идет вторая волна коронавируса, а Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует воздержаться от путешествий и только и поспевает обновлять перечень стран, где число заразившихся превышает допустимую норму. Однако, для тех жителей Эстонии, которым все же не сидится на месте, Таллиннский аэропорт идет навстречу! А именно предлагает бесплатно сделать тестирование на выявление инфекции прямо в аэропорту после рейса. Разве это не чудесно?!

После прибытия, на таможне нужно было подписать документ о своем согласии на добровольную самоизоляцию в течение двух недель. После получения багажа ожидание в очереди заняло почти полный час. На заполнение накладной и взятие пробы ушло около 5 минут.

По словам медсестры, которая всех регистрировала в пункте тестирования, контрольные точки открыты до прибытия авиапассажиров последнего лайнера, а начинают они свою работу с раннего утра.

Иностранцы могут пройти тест на корону за определенную плату, чтобы сократить время самоизоляции.

«Насколько я понял, такой тест в аэропорту будет стоить 67 евро»,

- говорит Илья из Украины.

Однако прибывший из Китая и учащийся в Эстонии студент Хо отметил, что в любом случае собирается пробыть на 14 дневном карантине и рекомендует это сделать всем, независимо от результата теста. И это он порекомендовал несмотря на то, что «в Китае практически нет новых случаев и все вернулись к нормальной жизни».

Тестирование будет проводиться общественной тестирующей организацией, образцы которой будут анализироваться лабораторией SYNLAB на основании соглашения с Департаментом здравоохранения.

«Проведение данного тестирование – это единственная причина по который мы решились все-таки выехать за границу",

- воодушевленно прокомментировала прилетевшая из Минска Ольга.

Пока не известен результат теста, человек должен находиться в полной самоизоляции. Отрицательный результат сообщается тестируемому текстовым сообщением. В случае положительного результата – звонят. Результат также виден при входе в информационную систему digilugu.ee.

В случае отрицательного результата теста первые семь дней должны проходить с ограниченной самоизоляцией, т.е. вы можете пойти на работу и, например, в магазин, но при этом следует избегать ненужных контактов. Вам также следует держаться подальше от других во время работы.

Второй тест необходимо провести не ранее, чем через семь дней после результата первого теста, и в случае отрицательного результата можно возобновить нормальную жизнь. Для согласования времени второго раза, тестируемому позвонят из колл-центра общедоступного тестирования.

Страна с риском заражения коронавирусом порядка 16 случаев на 100 000 человек и выше считается страной риска.

Перечень стран риска обновляется Министерством иностранных дел каждую пятницу и вступает в силу с понедельника новой недели.