Вт, 1.09.2020
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СНОВА... ⟩ Долгожданный концерт популярной эстонской группы в Saku Suurhall отменен

Trad.Attack!

ФОТО: Kaie Kiil / Tallinn Music Week

Эстонский коллектив Trad.Attack! является одним из самых популярных музыкальных проектов страны, успе за эти годы дать сотни концертов и получить 21 премию. У группы большие амбиции — выступать по всему миру и везде дарить искренние эмоции. К сожалению, по крайней мере, в этом году одна из мечт музыкантов в этом году останется не выполненной, рассказывает Elu24...

В начале апреля полюбившийся многим эстонцам ансамбль объявил в социальных сетях, что концерт в честь презентации альбома Make Your Move, который должен был состояться 23 мая в Saku Suurhall, переносится на осень. Однако сегодня было объявлено, что их долгожданный концерт не состоится и 26 сентября и больше не будет откладываться. Таким образом, мероприятие отменено.

«К сожалению, ситуация в мире и в Эстонии не способствует организации таких масштабных мероприятий, поэтому мы решили, что на этот раз мы не будем откладывать это, а отменим концерт. Согласно постановлению правительства, концерты в помещении могут посещать не более 1500 человек. Билет на наш концерт уже купили почти 4000 человек », — сказал Яльмар Вабарна, главный организатор концерта и гитарист группы.

«В мире преобладает невежество, и мы не хотим жить в нем сами или удерживать в нем других. Но когда-то Saku Suurhall и Trad.Attack! встретятся, и это будет самый эпический концерт в нашей истории, и, конечно же, мы надеемся увидеть всех вас там», — подчеркнул Вабарна то, что однажды большой концерт все-таки состоится.

По словам Вабарна, это не означает, что культурная жизнь в Эстонии прекращается. «По-прежнему проводятся более маленькие концерты и другие культурные мероприятия, а культуру необходимо поддерживать. Уже этой осенью нас ждут сюрпризы», — утешил Вабарна.

Деньги за билеты будут автоматически возвращены всем покупателям в течение семи рабочих дней.

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