СНОВА... ⟩ Долгожданный концерт популярной эстонской группы в Saku Suurhall отменен

В начале апреля полюбившийся многим эстонцам ансамбль объявил в социальных сетях, что концерт в честь презентации альбома Make Your Move, который должен был состояться 23 мая в Saku Suurhall, переносится на осень. Однако сегодня было объявлено, что их долгожданный концерт не состоится и 26 сентября и больше не будет откладываться. Таким образом, мероприятие отменено.

«К сожалению, ситуация в мире и в Эстонии не способствует организации таких масштабных мероприятий, поэтому мы решили, что на этот раз мы не будем откладывать это, а отменим концерт. Согласно постановлению правительства, концерты в помещении могут посещать не более 1500 человек. Билет на наш концерт уже купили почти 4000 человек », — сказал Яльмар Вабарна, главный организатор концерта и гитарист группы.

«В мире преобладает невежество, и мы не хотим жить в нем сами или удерживать в нем других. Но когда-то Saku Suurhall и Trad.Attack! встретятся, и это будет самый эпический концерт в нашей истории, и, конечно же, мы надеемся увидеть всех вас там», — подчеркнул Вабарна то, что однажды большой концерт все-таки состоится.

По словам Вабарна, это не означает, что культурная жизнь в Эстонии прекращается. «По-прежнему проводятся более маленькие концерты и другие культурные мероприятия, а культуру необходимо поддерживать. Уже этой осенью нас ждут сюрпризы», — утешил Вабарна.