Налетай! Эстония начала прием заявок от артистов на участие в «Евровидении-2021»

Конкурс Eesti Laul 2021 официально открыт с 1 сентября, песни можно представлять до 12:00 6 ноября на сайте организаторов. По словам Рахула, в этом году всем участникам предложат вместе с песней прислать и визуализацию своего сценического выступления, в том числе видение шоу, основную идею, возможный реквизит и цветовые решения, пишет Rus.ERR.ee.

Один исполнитель или ансамбль может подать на конкурс до пяти песен. Ограничение в пять песен также распространяется на авторов. В конкурсе Eesti Laul 2021 могут участвовать граждане Эстонской Республики, иностранные резиденты, а также нерезиденты.

Также известно, что Уку Сувисте автоматически станет участником одного из полуфиналов конкурса Eesti Laul 2021.

Участие в конкурсе, как и в прошлом году, платное. И цена зависит от срока подачи заявки, пишет портал Elu24. Если песню представить до 31 октября (11:59), то за композицию на эстонском языке нужно заплатить 25 евро, а за песню на любом другом языке - 75 евро. После названной выше даты цены вырастут и составят 50 и 150 евро, соответственно.