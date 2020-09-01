ФОТО ⟩ София Ротару в платье-вышиванке затмила всех на юбилее сына

«Дорогая София Михайловна, вы просто прекрасны и вся ваша семья. Только добра и мира вашему дому!», «София, как девочка! Самая юная и красивая среди всех!», «Шикарные. Какие же вы все красивые», «Софья Михайловна — суперсоздание! Очень хочется все цветы земли для вас!», «Лучшая певица и красивейшая женщина!», «Вы бесподобны! Лучше всех!», «София Михайловна, выглядите моложе всех своих девочек», — восхитились фанаты в комментариях.