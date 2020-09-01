ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ 580 свиданий с мужчинами позади: почему мать-одиночка из Отепяэ никак не может остановиться?

Сегодня в 8 часов вечера на экраны Kanal 2 выйдет свежий выпуск передачи «Невыдуманные истории: Холостая Эстония», которая познакомит зрителей с 8 одинокими людьми из разных уголков страны, которые по-разному собираются найти свое счастье.

«Это по-настоящему душевная, веселая и живая передача, просмотр которой расширит кругозор телезрителей в прямом смысле этого слова», - сказала ведущая Хеэлия Силламаа.

В этом выпуске съемочная группа побывает в Пяэскюла, где между сосен прячется так называемый мужской приют, откровенно пообщаются с эстонской знаменитостью, которая много раз думала о том, чтобы в одиночку завести ребенка, навестят парня из Пярну, который вместо флирта с девчонками предпочел шесть лет просидеть дома, а еще в этом выпуске всех заинтересованных зрителей научат правильно флиртовать с представителями противоположного пола.

А самая интересная история, пожалуй, от жительницы Отепяэ Веэлики Аланд, про 580 свиданий, женщина подробно расскажет в передаче, откуда в Эстонии так много свободных мужчин для свиданий и как относятся к такому своеобразному хобби ее родители. Цель представительницы прекрасного пола - 1000 свиданий, а о приключениях она потом напишет книгу. На примере своего гардероба женщина расскажет, в какой одежде лучше и быстрее всего можно найти путь к сердцу мужчины и привлечь их внимание на странице в приложениях для знакомств.

Телеведущая Хеэлия Силламаа удивлена произошедшим, так как сама узнала много нового. Например, если у мужчины в Tinder фотография не самого лучшего качества, то, скорее всего, у него плохой телефон, поэтому ждать приглашения в дорогой ресторан не стоит.