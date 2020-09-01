С 1 СЕНТЯБРЯ! ⟩ Грудь упирается прямо в... Эстонский бренд нижнего белья удивил необычайной начитанностью

Несколько дней назад эстонский бренд нижнего женского белья Kiss’n’Thrill показал в своем Instagram-профиле настолько креативную фотографию, что даже как-то неловко! Реклама это или просто полет фантазии, решать уже, конечно, вам.
На фото можно увидеть полностью обнаженную грудь, прикрытой большой книгой. Точнее, не прикрытой, а втиснутой между страницами. Не похоже на маркетинговый ход, направленный на увеличение продаж бикини, но ясно одно: всех с 1 сентября! От всей души желаем, чтобы знания всегда были только в удовольствие.