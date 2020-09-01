НЕПОНЯТНО - КАК? ⟩ Муж Заворотнюк выбрался из долгов, заработав более миллиона евро

Российский фигурист Петр Чернышев, муж «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, обнародовал свои доходы за 2019 год.

Выяснилось, что годом ранее его прибыль составила около 100 млн рублей (1 136 000 евро по сегодняшнему курсу). Большую часть из этой суммы принесла ледовая школа Чернышева, которая долгих восемь лет со дня открытия в 2012 году была балластом и терпела убытки.

По данным «КП», журналисты которой изучили источник дохода мужа Заворотнюк, «Ледовая школа Петра Чернышева» работает «таинственным» образом. Неизвестно, работает ли школа вообще: на официальном сайте висит сообщение «Домен не подключен». Изредка группы в соцсетях публикуют информацию о фигуристе. Ни разу не было информации о наборе учеников или материалов о самой ледовой школе.

Таким образом, непонятно, каким образом ледовая школа Чернышева принесла ему такой доход. Например, в 2012 году прибыль была в районе нуля, а в 2018 году – стала минусовой – 48 млн рублей (545 454 евро).

Между тем, в 2019 году Чернышев, у которого на руках оказалась заболевшая раком Анастасия Завортнюк, много трудился в ледовых шоу. На льду под продюсерством Татьяны Навки он мог заработать около 300 тысяч рублей за выход (3 410 евро). От работы Чернышев не отказывался ни летом, ни зимой, ни в новогодние праздники.

Напомним, что и сама жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, не забывала про беду в семье коллеги. В частности, она пожертвовала деньги за один из ледовых шоу в пользу лечения Анастасии Заворотнюк.

Несмотря на многочисленные слухи, семья Анастасии Заворотнюк тщательно скрывает информацию о болезни знаменитой актрисы. СМИ сообщали, что звезда телесериалов проходила лечение за границей, на публике она не появлялась около 18 месяцев.

Нередко желтая пресса взрывается сообщениями о том, что Заворотнюк уже не узнать – химиотерапия убила в ней прежнюю красавицу. Следом другие издания пишут о том, что актриса собирается выйти в кино.

В августе 2020 года Петр Чернышев, нарушив режим самоизоляции, улетел в США. Там, по сведениям СМИ, могла лечиться Заворотнюк.

Дом в элитном коттеджном поселке «Крекшино», где жила семья актрисы, давно пустует, нет «няни» и в московской квартиры». Предположительно, Анастасию Заворотнюк вывезли за границу.