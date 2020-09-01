СЧИТАЕМ ЛЮБОВНИЦ ⟩ Личная жизнь Александра Лукашенко

Всех женщин в гареме президента Белоруссии не могут сосчитать даже западные спецслужбы, пишет eg.ru.
Личная жизнь президента Белоруссии - совсем не тайна. Александр Лукашенко не скрывает своих фавориток. Наоборот, любит выставлять напоказ - прямо плейбой.
По словам самого Александра Григорьевича, он изменяет законной жене Галине Родионовне уже более 30 лет, но разводиться не собирается. Она ему не мешает. Живет отдельно в деревне Рыжковичи. Работает главным специалистом по санаторно-курортному оздоровлению и лечению при райисполкоме города Шклова. Да пару раз в год сопровождает на официальных мероприятиях.
В общем, классическая соломенная вдова. В браке с Галиной у Лукашенко родилось двое сыновей - Виктор и Дмитрий. Младшего, Колю, выносила другая женщина. Официальной информации нет, но все уверены, что это терапевт Ирина Абельская. Сначала она была личным врачом Батьки, а потом возглавила больницу Управделами президента.
Абельская иногда присутствует на государственных торжествах, но пробиться поближе к своему бывшему не стремится. На месте, которое традиционно отводится для первой леди, постоянно видят разных молодых женщин.
По данным западной прессы со ссылкой на спецслужбы, указывается, что за 26 лет правления у Лукашенко было от 14 до 42 только полуофициальных любовниц. Такой разброс объясняется сложностью в определении степени близости девушек к президенту и временных рамок отношений. Грубо говоря, они просто скрасили ночь Лукашенко или провели с ним, например, отпуск. Однако есть список женщин, в длительной связи с которыми сомневаться точно не приходится.
Приближенные императора
В 2007 году пристального внимания Александра Григорьевича удостоилась певица Ирина Дорофеева. Она сопровождала Лукашенко в поездках и открыто жила в его резиденции во время «Славянского базара» в Витебске. Апогеем этой связи стала песня «Ангел мой несравненный, неземной и нереальный», которую Ира подарила покровителю на день рождения. Сейчас она депутат.
Следующей в поле зрения общественности попала актриса Купаловского театра Марта Голубева. В 2008 году она танцевала с президентом на концерте в честь Дня независимости. Ей тогда едва исполнилось 18 лет. Она же сидела по правую руку от главы государства на конкурсе «Мисс Беларусь - 2016». А вот по левую там примостилась ведущая Белтелерадиокомпании Полина Шуба. До этого обе девушки несколько лет сменяли одна другую, пока их обеих не заменила витебская студентка Кристина Неверо. С этой красоткой Лукашенко познакомился в «президентском агрогородке» Александрия под Шкловом, где Кристина встречала его хлебом-солью.
Еще одна девушка, которую не раз видели рядом с Александром Григорьевичем, - Алина Роскач, финалистка того самого конкурса красоты «Мисс Беларусь - 2016».
Лукашенко не скрывает своей любвеобильности, не без гордости добавляя, что в его службе протокола работают очень красивые девчата, которые часто сами просятся посидеть рядом с ним. Такой чести чаще всего удостаиваются сотрудница Дарья Шманай и руководитель пресс-службы президента Наталья Эйсмонт.
И, конечно же, Александр Григорьевич никуда без Светланы Коношенко, ставшей новым личным врачом президента после отставки Абельской. Почему-то она участвует во всех сельскохозяйственных акциях президента: собирает с ним картошку, косит траву, доит корову. Во время праздника сбора урожая в Дроздах Светлана работала в паре с главой государства: Лукашенко бросал ей яблоки, которые срывал с деревьев. А потом они съели один плод на двоих, причем первой кусала Света.
Последняя любовь
Нынешней неформальной первой леди республики считается «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич. В 2019 году Лукашенко лично готовил ее к конкурсу «Мисс мира». В чем заключалась подготовка, никто не знает, но тренер из Александра Григорьевича получился хороший. На конкурсе, который проходил в Китае, Марию признали самой красивой девушкой Европы. Более того, впервые в истории участия в конкурсе «Мисс мира» Беларусь вошла в ТОП-5.
После возвращения домой Лукашенко удостоил Василевич премии «За духовное возрождение», распорядился сделать ее соведущей программы «Добрай раніцы, Беларусь!» и помог избраться в Палату представителей Национального собрания Белоруссии. Красавица стала депутатом в 22 года.