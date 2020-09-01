СЧИТАЕМ ЛЮБОВНИЦ ⟩ Личная жизнь Александра Лукашенко

Личная жизнь президента Белоруссии - совсем не тайна. Александр Лукашенко не скрывает своих фавориток. Наоборот, любит выставлять напоказ - прямо плейбой.

По словам самого Александра Григорьевича, он изменяет законной жене Галине Родионовне уже более 30 лет, но разводиться не собирается. Она ему не мешает. Живет отдельно в деревне Рыжковичи. Работает главным специалистом по санаторно-курортному оздоровлению и лечению при райисполкоме города Шклова. Да пару раз в год сопровождает на официальных мероприятиях.

Ирина Абельская ФОТО: скиншот с сайта spletnik.ru

В общем, классическая соломенная вдова. В браке с Галиной у Лукашенко родилось двое сыновей - Виктор и Дмитрий. Младшего, Колю, выносила другая женщина. Официальной информации нет, но все уверены, что это терапевт Ирина Абельская. Сначала она была личным врачом Батьки, а потом возглавила больницу Управделами президента.

Абельская иногда присутствует на государственных торжествах, но пробиться поближе к своему бывшему не стремится. На месте, которое традиционно отводится для первой леди, постоянно видят разных молодых женщин.

Александр начал ухаживать за своей будущей женой Галиной (в круге) еще в школе. Фото из личного архива и Анатолия Белясова

По данным западной прессы со ссылкой на спецслужбы, указывается, что за 26 лет правления у Лукашенко было от 14 до 42 только полуофициальных любовниц. Такой разброс объясняется сложностью в определении степени близости девушек к президенту и временных рамок отношений. Грубо говоря, они просто скрасили ночь Лукашенко или провели с ним, например, отпуск. Однако есть список женщин, в длительной связи с которыми сомневаться точно не приходится.

Приближенные императора

В 2007 году пристального внимания Александра Григорьевича удостоилась певица Ирина Дорофеева. Она сопровождала Лукашенко в поездках и открыто жила в его резиденции во время «Славянского базара» в Витебске. Апогеем этой связи стала песня «Ангел мой несравненный, неземной и нереальный», которую Ира подарила покровителю на день рождения. Сейчас она депутат.

Следующей в поле зрения общественности попала актриса Купаловского театра Марта Голубева. В 2008 году она танцевала с президентом на концерте в честь Дня независимости. Ей тогда едва исполнилось 18 лет. Она же сидела по правую руку от главы государства на конкурсе «Мисс Беларусь - 2016». А вот по левую там примостилась ведущая Белтелерадиокомпании Полина Шуба. До этого обе девушки несколько лет сменяли одна другую, пока их обеих не заменила витебская студентка Кристина Неверо. С этой красоткой Лукашенко познакомился в «президентском агрогородке» Александрия под Шкловом, где Кристина встречала его хлебом-солью.

Еще одна девушка, которую не раз видели рядом с Александром Григорьевичем, - Алина Роскач, финалистка того самого конкурса красоты «Мисс Беларусь - 2016».

Лукашенко не скрывает своей любвеобильности, не без гордости добавляя, что в его службе протокола работают очень красивые девчата, которые часто сами просятся посидеть рядом с ним. Такой чести чаще всего удостаиваются сотрудница Дарья Шманай и руководитель пресс-службы президента Наталья Эйсмонт.

И, конечно же, Александр Григорьевич никуда без Светланы Коношенко, ставшей новым личным врачом президента после отставки Абельской. Почему-то она участвует во всех сельскохозяйственных акциях президента: собирает с ним картошку, косит траву, доит корову. Во время праздника сбора урожая в Дроздах Светлана работала в паре с главой государства: Лукашенко бросал ей яблоки, которые срывал с деревьев. А потом они съели один плод на двоих, причем первой кусала Света.

Последняя любовь

Нынешней неформальной первой леди республики считается «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич. В 2019 году Лукашенко лично готовил ее к конкурсу «Мисс мира». В чем заключалась подготовка, никто не знает, но тренер из Александра Григорьевича получился хороший. На конкурсе, который проходил в Китае, Марию признали самой красивой девушкой Европы. Более того, впервые в истории участия в конкурсе «Мисс мира» Беларусь вошла в ТОП-5.

Лукашенко впервые увидел Василевич на подиуме в 2018 году и с тех пор они всегда вместе ФОТО: Nikolai Petrov/Nikolai Petrov/TASS